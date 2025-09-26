خبرگزاری کار ایران
خطیبی: سلیمی و حیدریه در حد لیگ دو هم نبودند

پس از شکست ۲ بر صفر مس رفسنجان مقابل استقلال خوزستان، رسول خطیبی با انتقاد از عملکرد برخی بازیکنانش، ضعف آن‌ها را یکی از دلایل ناکامی تیم در این دیدار عنوان کرد.

به گزارش ایلنا،   رسول خطیبی پس از شکست ۲ بر صفر مس رفسنجان مقابل استقلال خوزستان در نشست خبری حاضر شد و به صراحت از عملکرد برخی بازیکنانش انتقاد کرد.

او ابتدا در مورد فضای بازی گفت:این مسابقه بدون هوادار برگزار شد و به همین دلیل جذابیت لازم را نداشت. ای کاش هواداران هم بودند.

خطیبی درباره روند نیمه نخست توضیح داد:به جز پنج دقیقه ابتدایی، نیمه اول را خیلی خوب شروع کردیم و شرایط بازی در اختیار ما بود. سه موقعیت صددرصد داشتیم اما استفاده نکردیم. قبل از بازی هم به بازیکنان گفته بودم زمانی که توپ در اختیار ماست، استقلال خوزستان خطرناک می‌شود. متأسفانه با وجود این که باید سه گل می‌زدیم، نیمه اول را با یک گل بازنده به رختکن رفتیم.

او ادامه داد:با تغییراتی که در ترکیب ایجاد کردیم، توانستیم شکل بازی را تغییر دهیم چون حریف بسته بازی می‌کرد. موقعیت داشتیم و حتی به تیر دروازه هم زدیم اما در ضدحملات استقلال خوزستان گل دوم را دریافت کردیم.

سرمربی مس رفسنجان سپس انتقاد تندی را متوجه برخی شاگردانش کرد:یکی دو بازیکن ما اصلاً روزشان نبود و خیلی ضعیف بازی کردند. سلیمی و حیدریه در حد لیگ دو هم ظاهر نشدند و تیم ما از همان سمتی که آن‌ها بازی می‌کردند ضربه خورد. با این حال اعتقاد دارم تیم ما درست می‌شود. تیمی که این‌قدر صاحب موقعیت می‌شود، قطعاً روزهای خوب را هم خواهد دید.

