گروسیان: حامد لک عالی بود

به گزارش ایلنا، فرزین گروسیان، دروازه‌بان گل‌گهر، در بازی برابر فولاد نمایش قابل قبولی داشت و در حالی که خودش توپ‌های حساسی را مهار کرد، از عملکرد هم‌تای خود در تیم رقیب یعنی حامد لک نیز به نیکی یاد کرد. هر دو دروازه‌بان در این دیدار موفق شدند کلین‌شیت کنند.

گروسیان پس از بازی گفت: خیلی دوست داشتم این مسابقه را ببریم و به صدر جدول برسیم اما نشد. بچه‌ها زحمت زیادی کشیدند ولی گلر حریف عالی کار کرد و اجازه نداد به گل برسیم. امیدوارم در بازی بعدی با دست پر زمین را ترک کنیم.

او در ادامه و در واکنش به عملکرد خودش با خنده افزود: من هم زحمتم را کشیدم، خدا را شکر یک توپ آمد و گرفتم. سال گذشته هم تیم گلری ما خیلی خوب کار کرد و این را مدیون آقای اینانلو هستیم. علاوه بر من، مارکوس برزیلی، محمدعلی شکیبا و مهدی امینی هم گلرهای خوب و آینده‌داری هستند.

