خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیدوارم بازی بعدی دست پر برگردیم

گروسیان: حامد لک عالی بود

گروسیان: حامد لک عالی بود
کد خبر : 1691740
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار گل‌گهر و فولاد با نمایش درخشان دو دروازه‌بان همراه بود.

به گزارش ایلنا،  فرزین گروسیان، دروازه‌بان گل‌گهر، در بازی برابر فولاد نمایش قابل قبولی داشت و در حالی که خودش توپ‌های حساسی را مهار کرد، از عملکرد هم‌تای خود در تیم رقیب یعنی حامد لک نیز به نیکی یاد کرد. هر دو دروازه‌بان در این دیدار موفق شدند کلین‌شیت کنند.

گروسیان پس از بازی گفت: خیلی دوست داشتم این مسابقه را ببریم و به صدر جدول برسیم اما نشد. بچه‌ها زحمت زیادی کشیدند ولی گلر حریف عالی کار کرد و اجازه نداد به گل برسیم. امیدوارم در بازی بعدی با دست پر زمین را ترک کنیم.

او در ادامه و در واکنش به عملکرد خودش با خنده افزود: من هم زحمتم را کشیدم، خدا را شکر یک توپ آمد و گرفتم. سال گذشته هم تیم گلری ما خیلی خوب کار کرد و این را مدیون آقای اینانلو هستیم. علاوه بر من، مارکوس برزیلی، محمدعلی شکیبا و مهدی امینی هم گلرهای خوب و آینده‌داری هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی