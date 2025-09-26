پیروزی ارزشمند استقلال خوزستان مقابل مس رفسنجان در آبادان
استقلال خوزستان در هفته پنجم لیگ برتر نمایشی متفاوت و امیدوارکننده داشت.
به گزارش ایلنا، استقلال خوزستان در هفته پنجم لیگ برتر موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر برابر مس رفسنجان به برتری برسد و دومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد. این دیدار در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد و شاگردان امیر خلیفهاصل با نمایشی پرانرژی و جنگنده سه امتیاز شیرین را کسب کردند.
گل نخست آبیهای اهواز در دقیقه ۴۳ توسط امیرحسین جلالیوند به ثمر رسید تا استقلال با روحیهای بهتر راهی رختکن شود. در نیمه دوم نیز فشارها ادامه یافت و حجت احمدی در دقیقه ۵۸ اختلاف را دو برابر کرد تا پیروزی تیمش قطعی شود.
در نیمه اول، مس رفسنجان با خلق چند موقعیت جدی شانس گلزنی داشت، اما واکنشهای خوب دروازهبان استقلال و بیدقتی مهاجمان این تیم اجازه نداد دروازه آبیها باز شود. پس از گل نخست، تلاش شاگردان رسول خطیبی برای بازگشت نتیجه ناکام ماند و گل دوم تیر خلاص را به امیدهای این تیم زد.
با این نتیجه، استقلال خوزستان با وجود کسر سه امتیاز از سوی کمیته انضباطی، ۵ امتیازی شد و به رده یازدهم جدول رسید. در مقابل، مس رفسنجان تنها با دو امتیاز از پنج مسابقه در قعر جدول قرار گرفت.
ترکیب استقلال خوزستان: محمدجواد کیا، امیرحسین جلالی، فیاض میردورقی، حمید بوحمدان، ابوالفضل کوهی، قاسم لطیفی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدیزاده، حجتالله احمدی، محمد احمدی
سرمربی: امیر خلیفهاصل
ترکیب مس رفسنجان: نیما میرزازاد، دانیال جهانبخش، ایمان سلیمی، نومن کوردیچ، علیاکبر رنجبر، احمد زندهروح، وحید حیدریه، میلاد فخرالدینی، سامان نریمانجهان، علیرضا نقیزاده، کاستا
سرمربی: رسول خطیبی