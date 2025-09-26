شمس آذر ۱-۱ استقلال: مشکل تیم ساپینتو جدی است!

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پنجم لیگ بیست و پنجم فوتبال ایران، تیم‌های شمس‌آذر و استقلال امروز در ورزشگاه قزوین به مصاف یکدیگر رفتند. ورزشگاه با حضور پرشور هواداران استقلال پر شده بود و بازی از همان دقایق ابتدایی با خلق موقعیت‌های متعدد دنبال شد.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، ابوالفضل جلالی، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون.

ترکیب شمس‌آذر: علیرضا جعفرپور، محمد نژاد مهدی، صائب محبی، امیرمحمد محکم‌کار، هومن ربیع‌زاده، علیرضا دغاغله، میلاد سورگی، مهدی ممی‌زاده، فرزین معامله‌گری، مهرداد آقامحمدی و محمد جواد آزاده.

نیمه اول

نیمه اول با برتری مالکیت توپ و فشار بیشتر استقلال آغاز شد و این تیم موقعیت‌های متعدد برای باز کردن دروازه شمس‌آذر ایجاد کرد. در دقیقه ۲ ضربه شمس‌آذر با واکنش آنتونیو آدان مهار شد و توپ گل نشد. سه دقیقه بعد، ضربه سر فرزین معامله‌گری از کنار دروازه به اوت رفت و در دقیقه ۱۳، شوت داکنز نازون به تیر دروازه برخورد کرد. در دقیقه ۲۸ اشتباه ابوالفضل جلالی باعث شد توپ به سمت دروازه برود، اما آدان واکنش مناسبی داشت و توپ راهی کرنر شد. یک دقیقه بعد، یاسر آسانی با شوت خود توسط جعفرپور مهار شد.

استقلال چندین کرنر متوالی گرفت و موقعیت‌های تک به تک توسط نازون و دیگر بازیکنان ایجاد شد، اما توپ‌ها با بدشانسی و دقت پایین مهاجمان به گل تبدیل نشد. نیمه اول با تساوی بدون گل و ۲ دقیقه وقت اضافه به پایان رسید.

نیمه دوم

نیمه دوم با شدت بیشتری دنبال شد و دو تیم موقعیت‌های قابل توجهی خلق کردند. در دقیقه ۴۶، امیرمحمد محکم‌کار از شمس‌آذر کارت زرد دریافت کرد. در دقیقه ۴۹، ضربه سر منیر الحدادی استقلال توسط جعفرپور با واکنشی عالی دفع شد و توپ راهی کرنر شد.

در دقیقه ۵۴، مهران احمدی با یک شوت دیدنی و مهارنشدنی دروازه شمس‌آذر را باز کرد و استقلال را پیش انداخت. بازی پس از این گل نسبتا پراشتباه و بدون موقعیت جدی دنبال شد تا اینکه در دقیقه ۷۲، پس از دفع ناقص توپ توسط آدان و برخورد توپ به جلالی، توپ مقابل صائب محبی قرار گرفت و او موفق شد گل تساوی شمس‌آذر را به ثمر برساند.

در دقیقه ۷۷، شمس‌آذر یک موقعیت خطرناک دیگر ایجاد کرد که توپ به اوت رفت و در دقیقه ۸۰، شوت رضا محمدی با واکنش عالی آدان مهار شد. در دقایق پایانی، استقلالی‌ها چندین حمله برای باز کردن دروازه حریف داشتند، اما کم دقتی در ضربه نهایی و برخی ناهماهنگی‌ها باعث شد توپ‌ها به گل تبدیل نشود و بازی با تساوی ۱-۱ خاتمه یابد.

این نتیجه باعث شد هواداران استقلال از عملکرد بعضی بازیکنان تیم خود شاکی باشند و رضایت کامل نداشته باشند، در حالی که هواداران شمس‌آذر نیز از اینکه تیمشان در پنج هفته اخیر تنها موفق به کسب تساوی شده، کلافه و ناامید شده‌اند.

