به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا بعد از کسب اولین پیروزی در لیگ برتر مقابل شمس آذر در نشست خبری حاضر شد و درباره این مسابقه و شرایط تیمش صحبت کرد. او از نتیجه خوشحال بود و اعتقاد داشت که این مسابقه اعتماد به نفس را به تیمش بازگردانده است.

محرم نویدکیا پس از پیروزی سپاهان برابر خیبر خرم‌آباد در نشست خبری گفت: «۲۰ دقیقه اول خیبر بهتر بود که به خاطر جو استادیوم یا استرس بازیکنان ما بود، سردرگمی داشتیم و بازیکنان در موقعیت‌های خودشان نبودند. توپ‌های زیادی از دست دادیم اما از دقیقه ۲۰ به بعد سعی کردیم نکات را به بچه‌ها انتقال دهیم، توپ را حفظ کنیم. اول بازی بازیکنان توپ بلند می‌زدند که من را اذیت می‌کرد و نباید این کار را می‌کردیم. سپس توانستیم بازی را کنترل کنیم، پاس دادیم و از عقب بازی‌سازی کردیم که شرایط بهتر شد.»

او ادامه داد: «نیمه اول موقعیت خاصی نداشت، نیمه دوم بازیکنان بازی خوبی انجام دادند. دقایقی خیبر روی ضربات ایستگاهی خطرناک بود. خیلی خوب مرکز زمین را کنترل کردیم، خیلی پاس دادیم و روند بازی را در دست گرفتیم. توانستیم اعتماد به نفس را به دست آوریم و بازی فوق‌العاده خوبی برای ما بود.»

سرمربی سپاهان درباره کیفیت بازی گفت: «۲۰ دقیقه اول از زیر توپ زدن هر دو تیم حالم بد شد. لیاقت کسب سه امتیاز را داشتیم. به خیبر و رحمتی خسته نباشید می‌گویم. جو هواداری خوب و نفرات جوان و مستعد دارند. مسؤولیت خطرناکی قبول کرده اما جسارت داشته است. بهتر است از وی حمایت کنند، بهتر خواهند شد.»

نویدکیا در مورد خروج از فشارها و شرایط سختی که داشتند گفت: «ما در ۵ بازی لیگ و ۲ بازی آسیا، ۵ بازی خارج از خانه بودیم. ۲ بازی در خانه مقابل پرسپولیس و تراکتور داشتیم که باورم نمی‌شود باختیم. به غیر از نیمه دوم بازی ملوان، از تیمم راضی هستم. سعی می‌کنیم بهتر شویم.»

او ادامه داد: «در تیم‌های بزرگ فشار طبیعی است. می‌دانم چه فشارهایی وجود دارد، با آگاهی مسؤولیت را قبول کردم. یک بازی را بردیم اما خیلی بازی‌های دیگر باقی مانده است. می‌توانیم ادامه دهیم و از فشار خارج شویم. توانستیم از لحاظ روحی و روانی ریکاوری شویم.»

نویدکیا در پایان گفت: «در دقایق ابتدایی حالم از فوتبال به هم می‌خورد و فوتبال جذابی نبود. باید با واقعیت زندگی کنیم. وقتی نتیجه می‌گیریم باید فشار را از خودمان برداریم. منطقی‌تر بازی کردیم. اگر در حمله می‌رفتیم شاید گل‌های بیشتری می‌زدیم. در بازی‌های قبل ضدحمله بدی خوردیم. وقتی جلو هستیم منطقی است که احساساتی نشویم و از ۳ امتیاز محافظت کنیم.»

