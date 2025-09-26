به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر بعد از تساوی بدون تیمش برابر فولاد در سیرجان در سالن کنفرانس حاضر شد تا پاسخگوی سوالات باشد.

*صحبت‌های ابتدایی

بازی انصافا فیزیکی و تاکتیکی بود. هر دو تیم از تیم‌های خوب امسال هستند. یک تایم‌هایی از بازی ما بهتر بودیم و یک تایم‌هایی آنها بهتر بودند. به نظر من دو دروازه‌بان برای ثبت این نتیجه خوب عمل کردند و نگذاشتند گلی رد و بدل شود. در ده دقیقه ابتدایی ما می‌توانستیم کار فولاد را تمام کنیم و یک موقعیت فوق‌العاده داشتیم که اریک بایناما از دست داد و شوت رضا جعفری را هم به خوبی حامد لک گرفت. در ادامه هم یک موقعیت بسیار خوی فولاد داشت که فرزین گروسیان توپ را دفع کرد.

*مساوی عادلانه بود

بازی در نیمه دوم مستقیم بود و توپ‌های دوم و سوم تعیین کننده بود. در مجموع مساوی می‌تواند نتیجه عادلانه‌ای باشد. از بازیکنانم تشکر می‌کنم. فولاد هم از تیم‌های خوب امسال است.

*تکرار نشدن نمایش بازی مقابل ملوان و سپاهان

تیم حریف مثل سپاهان بازی نمی‌کرد و یک تیمی بود که به خوبی پرس را انجام می‌داد و خیلی فیزیکی‌تر از سپاهان بودند و نگذاشتند ما کارهای لازم را انجام دهیم. حربه اوت دستی را داشتند و نمی‌گذاشتند تیم ما از دفاع خارج شود. اوت دستی از تاکتیک‌های خوب فوتبال ماست و هرکس بتواند اوت دستی خوب بیندازد می‌تواند حریف را عقب نگه دارد و با اوت‌های‌شان به ما آسیب زدند.

*حضور رضا اسدی به عنوان تعویضی

رضا چند روز است به ما اضافه شده و طبیعتا تمرینات انفرادی او شرایط ایده‌آل نداشته است. بنابراین کم کم در این تعطیلات و به خصوص بعد از بازی پرسپولیس باید شرایط جسمانی‌اش بهتر شود.

*تعویض اجباری و کیفیت توماسویچ

ما تعویض اجباری داشتیم و دو روز پیش نمانیا مصدوم شد و امروز هم امیر جعفری. در یک پست دو بازیکن‌مان مصدوم شدند و امروز توماسویچ کیفیت لازم را نداشت چون با درد داشت بازی می‌کرد. به هرحال بد آوردیم و انشاالله در بازی بعد شرلیط نمانیا بهتر شود.

