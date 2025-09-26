خبرگزاری کار ایران
تارتار: دروازه‌بان‌های دو تیم تعیین کننده بودند

تارتار: دروازه‌بان‌های دو تیم تعیین کننده بودند
مهدی تارتار در ورد مساوی تیمش برابر فولاد صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر بعد از تساوی بدون تیمش برابر فولاد در سیرجان در سالن کنفرانس حاضر شد تا پاسخگوی سوالات باشد.

*صحبت‌های ابتدایی

بازی انصافا فیزیکی و تاکتیکی بود. هر دو تیم از تیم‌های خوب امسال هستند. یک تایم‌هایی از بازی ما بهتر بودیم و یک تایم‌هایی آنها بهتر بودند. به نظر من دو دروازه‌بان برای ثبت این نتیجه خوب عمل کردند و نگذاشتند گلی رد و بدل شود. در ده دقیقه ابتدایی ما می‌توانستیم کار فولاد را تمام کنیم و یک موقعیت فوق‌العاده داشتیم که اریک بایناما از دست داد و شوت رضا جعفری را هم به خوبی حامد لک گرفت. در ادامه هم یک موقعیت بسیار خوی فولاد داشت که فرزین گروسیان توپ را دفع کرد.  

*مساوی عادلانه بود

بازی در نیمه دوم مستقیم بود و توپ‌های دوم و سوم تعیین کننده بود. در مجموع مساوی می‌تواند نتیجه عادلانه‌ای باشد. از بازیکنانم تشکر می‌کنم. فولاد هم از تیم‌های خوب امسال است.

*تکرار نشدن نمایش بازی مقابل ملوان و سپاهان

تیم حریف مثل سپاهان بازی نمی‌کرد و یک تیمی بود که به خوبی پرس را انجام می‌داد و خیلی فیزیکی‌تر از سپاهان بودند و نگذاشتند ما کارهای لازم را انجام دهیم. حربه اوت دستی را داشتند و نمی‌گذاشتند تیم ما از دفاع خارج شود. اوت دستی از تاکتیک‌های خوب فوتبال ماست و هرکس بتواند اوت دستی خوب بیندازد می‌تواند حریف را عقب نگه دارد و با اوت‌های‌شان به ما آسیب زدند.

*حضور رضا اسدی به عنوان تعویضی

رضا چند روز است به ما اضافه شده و طبیعتا تمرینات انفرادی او شرایط ایده‌آل نداشته است. بنابراین کم کم در این تعطیلات و به خصوص بعد از بازی پرسپولیس باید شرایط جسمانی‌اش بهتر شود.

*تعویض اجباری و کیفیت توماسویچ

ما تعویض اجباری داشتیم و دو روز پیش نمانیا مصدوم شد و امروز هم امیر جعفری. در یک پست دو بازیکن‌مان مصدوم شدند و امروز توماسویچ کیفیت لازم را نداشت چون با درد داشت بازی می‌کرد. به هرحال بد آوردیم و انشاالله در بازی بعد شرلیط نمانیا بهتر شود.

