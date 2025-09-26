به گزارش ایلنا، یحیی گل‌محمدی، سرمربی فولاد خوزستان در یک بازی سخت خارج از خانه برابر گل گهر به تساوی رسید و یک امتیاز گرفت. یحیی بعد از بازی در سالن کنفرانس ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر پاسخگوی سوالات بود.

*صحبت‌های ابتدایی

سلام به شما دوستان عزیز، خوشحالم که در این شهر هستم. بازی خوبی بود در مجموع و فوتبال خوبی را بازی کردیم و می‌توانستیم از موقعیت‌ها استفاده کنیم و بازی را ببریم. فکر می‌کنم موقعیت‌های بیشتری نسبت به حریف گیرمان آمد و در نیمه دوم فشار خوبی آوردیم که گل بزنیم اما متاسفانه در موقعیت‌هایی که به دست آوردیم زیاد خوب عمل نکردیم‌ تساوی در سیرجان برای ما خوب بود چون مقابل یک تیم خوب و قلدر با تاکتیک‌های متنوع بازی کردیم. بازی کردن در این زمین برای همه تیم‌ها سخت است.

*تشکر از داوری و باشگاه گل‌گهر

جا دارد اینجا از آقای امینی، داور مسابقه بابت قضاوت خوبی که داشتند تشکر کنم. همچنین از باشگاه گل‌گهر بابت در اختیار گذاشتن امکانات‌شان تشکر می‌کنم. خوشحالم این امکانات را می‌بینم و می‌تواند پایه‌گذار این باشد که استعدادهای زیادی از این استان به فوتبال کشورمان معرفی شود. می‌توانستیم بازی را ببریم و به نظرم فوتبال خوبی را انجام دادند و بچه‌ها اعتماد به نفس و تمرکز خوبی در فاز دفاعی داشتند و از آنها بابت بازی خوب‌شان تشکر می‌کنم و باید آماده بازی تراکتور بشویم.

*کم هیجان بودن بازی

بازی هیجانی بود و البته در مجموع کم موقعیت بود. تیم‌ها از نظر تاکتیکی و دفاعی نمایش خوبی داشتند. همه بازی گل زدن و کار حمله نیست و باید به کارهای دفاعی هم پرداخته شود. حامد یکی دو بار زمین افتاد و او هیچوقت در تیم‌هایی که ما بودیم وقت‌کشی نمی‌کند و حتما یک مشکلی داشته و باید از خودش بپرسید.

*شرایط سخت فولاد در ابتدای لیگ

از لحاظ امتیازگیری از پنج بازی پنج امتیاز داریم ولی هواداران‌مان می‌دانند با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردیم و روزهای سختی را سپری کردیم اما تیم‌مان بازی به بازی بهتر می‌شود و باید سعی کنیم که تمرکز خودمان را برای بازی‌های آینده حفظ کنیم و اتفاقات گذشته را فراموش کنیم.

انتهای پیام/