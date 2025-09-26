تساوی بدون گل شمسآذر و استقلال در نیمه اول
در نیمه اول شمسآذر و استقلال فرصتهای متعددی خلق کردند اما توپها راهی به گل پیدا نکرد و نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پنجم لیگ بیست و پنجم فوتبال ایران، دیدار تیمهای شمسآذر و استقلال در ورزشگاه قزوین با خلق موقعیتهای فراوان برای استقلال آغاز شد.
در دقیقه ۲، ضربه شمسآذر توسط آنتونیو آدان، دروازهبان استقلال، مهار شد و توپ گل نشد. سه دقیقه بعد، ضربه سر فرزین معاملهگری از کنار دروازه به اوت رفت. در دقیقه ۱۳، شوت داکنز نازون به تیر دروازه شمسآذر برخورد کرد و باز هم توپ وارد دروازه نشد.
در دقیقه ۲۸، اشتباه ابوالفضل جلالی با واکنش آدان همراه شد و توپ راهی کرنر شد. یک دقیقه بعد، یاسر آسانی موقعیتی عالی داشت که توسط واکنش خوب جعفرپور، دروازهبان شمسآذر، مهار شد.
استقلال در ادامه نیمه اول بارها حملات خطرناک ایجاد کرد و چندین کرنر متوالی برای این تیم گرفته شد، اما هیچکدام با نتیجه همراه نشد. در دقیقه ۳۹، داکنز نازون تک به تک شد اما با برخورد به مدافع حریف توپ از دست رفت. در دقیقه ۴۳، ضربه سر نازون باز هم دروازه شمسآذر را تهدید کرد اما گل نشد.
در مجموع، استقلال با شانس بسیار کم مواجه بود و علیرغم خلق موقعیتهای متعدد، توپها یکی پس از دیگری راهی به گل پیدا نکردند. داور نیمه اول را با ۲ دقیقه وقت اضافه خاتمه داد.
حالا باید دید در نیمه دوم این دو تیم چه نتیجه ایی را رقم خواهند زد.