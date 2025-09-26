ترکیب مس رفسنجان برای دیدار حساس با استقلال خوزستان

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال مس رفسنجان ترکیب خود برای دیدار مقابل استقلال خوزستان را اعلام کرد. سرمربی تیم، رسول خطیبی، با چند تغییر نسبت به هفته گذشته تیمش را به میدان فرستاده و قصد دارد در این مسابقه مهم امتیاز کسب کند.

هر دو تیم در پایین جدول لیگ برتر قرار دارند و پیروزی در این دیدار می‌تواند وضعیت آنها را در جدول بهبود بخشد. خطیبی با استفاده از ترکیبی هجومی، تیم باتجربه خود را آماده کرده و مقابل تیم جوان امیر خلیفه‌اصل قرار خواهد گرفت.

این دیدار از ساعت ۱۹:۰۰ به میزبانی استقلال خوزستان برگزار می‌شود.

