استقلال خوزستان با ترکیبی جدید مقابل مس رفسنجان
دیدار استقلال خوزستان و مس رفسنجان در ورزشگاه تختی آبادان برگزار میشود و آبیپوشان با تغییراتی در ترکیب خود، به دنبال کسب سه امتیاز هستند.
به گزارش ایلنا، در هفته جاری لیگ برتر، استقلال خوزستان در ورزشگاه تختی آبادان میزبان مس رفسنجان خواهد بود. تیم آبیپوش در این مسابقه انگیزه زیادی دارد تا با کسب سه امتیاز شرایط خود را در جدول بهبود بخشد و از منطقه پایین جدول فاصله بگیرد.
سرمربی استقلال، امیرخلیفه اصل، تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد کرده است؛ مهمترین این تغییرات شامل نیمکتنشینی امیرعلی صادقی، محمد شریفی، آرام عباسی و همچنین امید افشین دروازهبان ثابت تیم است.
ترکیب استقلال خوزستان مقابل مس رفسنجان:
محمدجواد کیا، امیرحسین جلالی، فیاض میردورقی، حمید بوحمدان، ابولفضل کوهی، قاسم لطیفی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدیزاده، حجتالله احمدی و محمد احمدی.