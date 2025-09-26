به گزارش ایلنا، تیم فوتبال شمس‌آذر برای دیدار امروز مقابل استقلال با ترکیب زیر به میدان خواهد رفت:

علیرضا جعفرپور، محمد نژاد مهدی، صائب محبی، امیر محمد محکم‌کار، هومن ربیع‌زاده، علیرضا دغاغله، میلاد سورگی، مهدی ممی‌زاده، فرزین معامله‌گری، مهرداد آقامحمدی و محمد جواد آزاده.

این دیدار از هفته پنجم لیگ بیست و پنجم فوتبال ایران در قزوین و به میزبانی شمس‌آذر برگزار می‌شود و تماشاگران شاهد تقابل دو تیم در یک مسابقه حساس خواهند بود.

