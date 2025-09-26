خبرگزاری کار ایران
ترکیب شمس‌آذر مقابل استقلال مشخص شد

ترکیب شمس‌آذر مقابل استقلال مشخص شد
شمس‌آذر قزوین امروز از ساعت ۱۹ در ورزشگاه قزوین میزبان استقلال خواهد بود.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال شمس‌آذر برای دیدار امروز مقابل استقلال با ترکیب زیر به میدان خواهد رفت:

علیرضا جعفرپور، محمد نژاد مهدی، صائب محبی، امیر محمد محکم‌کار، هومن ربیع‌زاده، علیرضا دغاغله، میلاد سورگی، مهدی ممی‌زاده، فرزین معامله‌گری، مهرداد آقامحمدی و محمد جواد آزاده.

این دیدار از هفته پنجم لیگ بیست و پنجم فوتبال ایران در  قزوین و به میزبانی شمس‌آذر برگزار می‌شود و تماشاگران شاهد تقابل دو تیم در یک مسابقه حساس خواهند بود.

