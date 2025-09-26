خبرگزاری کار ایران
ترکیب استقلال برابر شمس‌آذر اعلام شد
استقلال در چارچوب هفته پنجم لیگ بیست و پنجم فوتبال ایران، امروز از ساعت ۱۹ در ورزشگاه قزوین به مصاف شمس‌آذر خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در دیدار هفته پنجم لیگ بیست و پنجم مقابل شمس‌آذر با ترکیب زیر به میدان خواهد رفت:

آنتونیو آدان، ابوالفضل جلالی، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون.

در این دیدار، عارف آقاسی از لیست استقلال خط خورده است و در مقابل، آشورماتوف و سهرابیان به فهرست اضافه شده‌اند.

نیمکت نشینان استقلال برای این مسابقه شامل سعید سحرخیزان، رستم آشورماتوف، محمد رضا آزادی، ابوالفضل رزاقی‌نیا، آرمین سهرابیان، موسی جنپو، ابوالفضل زمانی، حسین گودرزی، حبیب فرعباسی، محمدحسین اسلامی و اسماعیل قلی‌زاده هستند.

