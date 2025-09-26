خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته پنجم لیگ برتر

اعلام ترکیب دو تیم ذوب آهن و آلومینیوم

اعلام ترکیب دو تیم ذوب آهن و آلومینیوم
کد خبر : 1691702
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم ذوب آهن و آلومینیوم مشخص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 18:30 امشب تیم های ذوب آهن و آلومینیوم اراک در هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم برای این دیدار به شرح زیر است:

ترکیب ذوب‌آهن برابر آلومینیوم

داوود نوشی صوفیانی ،عرفان قهرمانی ، آرش قادری، امیرحسین جدی ، اسلامی ،مرتضوی، شایان مصلح ،پویا مختاری ، جنان زایموویچ ، شوشتری و امید لطیفی

اعلام ترکیب دو تیم ذوب آهن و آلومینیوم

ترکیب آلومینیوم برابر ذوب‌آهن

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان کهن، سید مهدی مهدوی، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، رحمان جعفری، عباس کهریزی

اعلام ترکیب دو تیم ذوب آهن و آلومینیوم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی