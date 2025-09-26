هفته پنجم لیگ برتر
اعلام ترکیب دو تیم ذوب آهن و آلومینیوم
ترکیب دو تیم ذوب آهن و آلومینیوم مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 18:30 امشب تیم های ذوب آهن و آلومینیوم اراک در هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب دو تیم برای این دیدار به شرح زیر است:
ترکیب ذوبآهن برابر آلومینیوم
داوود نوشی صوفیانی ،عرفان قهرمانی ، آرش قادری، امیرحسین جدی ، اسلامی ،مرتضوی، شایان مصلح ،پویا مختاری ، جنان زایموویچ ، شوشتری و امید لطیفی
ترکیب آلومینیوم برابر ذوبآهن
محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان کهن، سید مهدی مهدوی، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزیفرد، یاسین جرجانی، رحمان جعفری، عباس کهریزی