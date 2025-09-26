پایان دوران طلایی یک اسطوره: خداحافظی سرخیو بوسکتس
سرخیو بوسکتس، کاپیتان سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، اعلام کرد در پایان فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ کفشهایش را خواهد آویخت.
به گزارش ایلنا، باشگاه اینتر میامی با انتشار بیانیهای رسمی از بازنشستگی سرخیو بوسکتس در پایان فصل جاری لیگ آمریکا خبر داد. هافبک اسپانیایی که از سال ۲۰۲۳ برای بازی کنار لیونل مسی به این تیم پیوسته بود، آخرین مسابقات خود را در پلیآف لیگ انجام خواهد داد.
بوسکتس با انتشار ویدیویی احساسی در شبکههای اجتماعی این خبر را تأیید کرد. او در این پیام، مسیر فوتبالی خود از شهر بادیای اسپانیا تا دوران اوجش در بارسلونا و تیم ملی را مرور کرد و از همتیمیها، باشگاهها و هواداران برای حمایت در طول نزدیک به ۲۰ سال فوتبال حرفهایاش قدردانی کرد.
بوسکتس بیش از ۱۵ سال ستون میانی بارسلونا و یکی از ارکان تیمی بود که بسیاری آن را بهترین بارسلونا در تاریخ میدانند. او با این تیم قهرمانیهای متعدد در لیگ قهرمانان اروپا، لالیگا، کوپا دلری و سوپرجامها به دست آورد و به عنوان هافبکی با هوش تاکتیکی، تعادلبخش بازی و رهبر خاموش، یکی از بزرگترین هافبکهای دفاعی تاریخ لقب گرفت.
در عرصه ملی، بوسکتس در چهار دوره جام جهانی حاضر بود و نقطه اوجش در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی رقم خورد؛ جایی که او نقشی کلیدی در قهرمانی اسپانیا ایفا کرد.
او همچنین در یورو ۲۰۱۲ جام قهرمانی اروپا را بالای سر برد و به نسل طلایی «لا روخا» پیوست. آخرین حضور او در تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازمیگردد. بوسکتس با بیش از ۱۴۰ بازی ملی و دریافت نشان طلای شایستگی ورزشی اسپانیا در سال ۲۰۱۱، کارنامهای درخشان از خود بهجا گذاشت.
این ستاره ۳۷ ساله حالا پس از فتح همه افتخارات ممکن در اروپا و حضور تأثیرگذار در فوتبال آمریکا، کفشهایش را میآویزد. میراث او فراتر از جامهاست؛ بوسکتس تعریف جدیدی از نقش هافبک دفاعی ارائه داد و نامش را با حروفی طلایی در تاریخ فوتبال جهان ثبت کرد.