بدشانسی دوباره برای فلیک
مصدومیت ستاره بارسلونا در آستانه دیدارهای حساس
دروازهبان بارسلونا با مصدومیتی تازه روبهرو شده و طبق گزارشها دیدارهای حساس مقابل رئال سوسیهداد، پاریسنژرمن و خیرونا را از دست خواهد داد.
به گزارش ایلنا، بارسلونا بار دیگر با موجی از بدشانسیهای پیاپی در بخش مصدومیتها مواجه شده است. در شرایطی که قرار بود لامین یامال به ترکیب بازگردد و بالده نیز به شرایط بازی برسد، خبرها از مصدومیت خوان گارسیا حکایت دارد. طبق ادعای رسانه «جیجانتس»، این دروازهبان جوان از میادین دور خواهد بود و بازگشت او به پس از فیفادی موکول شده است.
این در حالی است که بارسلونا پیشتر در دیدار مقابل اوویدو شاهد مصدومیت رافینیا بود؛ بازیکنی که تا پس از فیفادی در ۱۸ اکتبر قادر به همراهی تیم نخواهد بود. گارسیا که حتی در لیست احتمالی تیم ملی اسپانیا نیز قرار داشت، حالا جدیدترین نامی است که به جمع مصدومان آبیواناریها اضافه شده و باشگاه هنوز توضیح رسمی درباره جزئیات این آسیبدیدگی منتشر نکرده است.
در غیاب او، بار دیگر وظیفه حراست از دروازه به وویچک شزنی سپرده میشود، اما مشکل بارسلونا آنجاست که دروازهبان ذخیره او ادر آلر خواهد بود؛ چراکه کوشن، گلر جوانی که فصل را بهعنوان گزینه دوم آغاز کرده بود، در حال حاضر به همراه تیم ملی جوانان آمریکا در جام جهانی زیر ۲۰ سال شیلی حضور دارد.
با توجه به تراکم مسابقات و حساسیت دیدارهای پیش رو، کادرفنی بارسلونا امیدوار است گارسیا بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به تمرینات بازگردد تا فشار مضاعف روی سایر دروازهبانها کاهش یابد.