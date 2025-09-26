هفته پنجم لیگ برتر فوتبال
اعلام ترکیب گلگهر مقابل فولاد
ترکیب گلگهر برای بازی امروز مقابل فولاد مشخص شد.
به گزارش ایلنا، در یکی از حساسترین دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، گلگهر سیرجان در ورزشگاه خانگی خود میزبان فولاد خوزستان است. تیم مهدی تارتار با ۷ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی برابر فولاد میتواند ۱۰ امتیازی شده و از تراکتور عبور کند تا حتی به صدر جدول برسد.
در ترکیب این تیم تغییرات مهمی دیده میشود؛ توماسوویچ نیمکتنشین شده و امیر جعفری در سمت چپ دفاعی به میدان میرود. علیرضا علیزاده که دیدار برابر سپاهان را به دلیل محرومیت از دست داده بود، این بار از روی نیمکت بازی را آغاز میکند و پوریا پورعلی همچنان در ترکیب اصلی حضور دارد. همچنین رضا اسدی با وجود گلزنی در بازی گذشته، باز هم نیمکتنشین است.
ترکیب گلگهر سیرجان برابر فولاد:
فرزین گروسیان، امیر جعفری، سیاوش یزدانی، امید حامدیفر، علیاصغر عاشوری، مهدی تیکدرینژاد، رضا جعفری، آرمان اکوان، مجید علیاری و اربک بایناما.