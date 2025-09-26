عمرانزاده: اتحاد بازیکنان سرمایه اصلی چادرملو است
مربی تیم فوتبال چادرملو اردکان میگوید بزرگترین نقطه قوت تیمش، رفاقت و یکدلی بازیکنان است.
به گزارش ایلنا، حنیف عمرانزاده، مربی تیم فوتبال چادرملو اردکان در نشست خبری پیش از دیدار با پیکان درباره شرایط تیم و بازیکنانش گفت: «تمام نفرات ما در شرایط مطلوبی قرار دارند. نقطه قوت بزرگ تیم، همدلی و رفاقتی است که میان بازیکنان وجود دارد. این صمیمیت باعث شده همه برای موفقیت تیم بجنگند و فضای مثبتی در رختکن جریان داشته باشد.»
او در توضیح مصدومیت سعید اخباری، سرمربی تیم، اظهار داشت: «در یکی از جلسات تمرینی، برخوردی میان هادی و ماریو اتفاق افتاد و در جریان این حادثه، سر هادی ناخواسته به زانوی آقای اخباری خورد. همین برخورد موجب آسیبدیدگی ایشان شد. چنین اتفاقاتی بخشی از ذات فوتبال است و امیدواریم سرمربی تیم خیلی زود به سلامتی کامل برگردد.»
مربی چادرملو درباره سطح لیگ بیستوپنجم نیز گفت: «به نظر من کیفیت این فصل از همان هفتههای ابتدایی مشخص شد. اگر به تعداد گلها و بازیهای پرهیجان نگاه کنیم، میبینیم که لیگ امسال جذابتر و پرتحرکتر است. بازیکنان جوان زیادی هم معرفی شدهاند که میتواند نویدبخش آیندهای خوب برای فوتبال ایران باشد. البته همیشه تأکید میکنم فوتبال عمر کوتاهی دارد و بازیکنان باید قدر لحظهها را بدانند. فرصتها خیلی زود از دست میروند.»
او در ادامه با انتقادی نرم به یکی از مهاجمان پیکان افزود: «این بازیکن استعداد و توانایی بالایی دارد، اما بعضی اظهارنظرهایی که انجام میدهد به سود او نیست. بهتر است تمرکز بیشتری روی عملکرد فنیاش داشته باشد تا بتواند جایگاه واقعیاش را پیدا کند.»
عمرانزاده در پایان با اشاره به مقایسه نسلهای مختلف فوتبال خاطرنشان کرد: «ما فقط بخش کوچکی از تاریخ فوتبال بودهایم، اما در نسل امروز هم استعدادهای بزرگی وجود دارد. شخصاً بازی سامان فلاح را بسیار میپسندیدم، اما متأسفانه مصدومیت مانع ادامه مسیر او شد. در مجموع باور دارم که اگر بازیکنان فعلی قدر فرصتهایشان را بدانند، میتوانند آیندهای درخشان برای فوتبال کشور رقم بزنند.»