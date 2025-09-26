استقلال میراث خود را گرامی داشت

خبرگزاری کار ایران
باشگاه استقلال امروز ۸۰ سالگی خود را با انتشار پوستری از پیشکسوتان، میراث پرشکوهش را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در هشتادمین سالگرد تأسیس خود، با انتشار پوستر پیشکسوتان و یادآوری خاطرات پرافتخار، هویت و تاریخچه ۸ دهه حضور خود در فوتبال ایران را جشن گرفت. کانال رسمی باشگاه نوشت: «شروع و پایان این قصه، مسأله‌ای فراتر از زمان است. عشقی که از سکوهای امجدیه آغاز شد، با هر فتح دربی و هر قهرمانی آسیایی شعله‌ور شد و تا امروز پابرجا مانده است.»

باشگاه استقلال به نقش پیشکسوتانی چون منصور پورحیدری، ایرج دانایی‌فرد و آندرانیک اسکندریان اشاره کرده و تأکید کرده است که میراث این نسل به نسل‌های بعدی منتقل شده و افتخارات و رکوردها یکی پس از دیگری رقم خورده است. از جمله آن‌ها می‌توان به یک‌ونیم سال شکست‌ناپذیری با پورحیدری و قهرمانی دوباره در آسیا اشاره کرد.

در متن باشگاه آمده است: «هویت و شناسنامه میلیون‌ها آبی‌دل امروز هشتاد ساله شد؛ از امجدیه تا آزادی، از نسل اولی‌ها تا ستارگان امروز، همه نشانی از اصالت و بزرگی استقلال است.» باشگاه استقلال در پایان این پیام خود، بر ادامه دادن این میراث و روایت آن با غرور برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

