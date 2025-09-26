استقلال میراث خود را گرامی داشت

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در هشتادمین سالگرد تأسیس خود، با انتشار پوستر پیشکسوتان و یادآوری خاطرات پرافتخار، هویت و تاریخچه ۸ دهه حضور خود در فوتبال ایران را جشن گرفت. کانال رسمی باشگاه نوشت: «شروع و پایان این قصه، مسأله‌ای فراتر از زمان است. عشقی که از سکوهای امجدیه آغاز شد، با هر فتح دربی و هر قهرمانی آسیایی شعله‌ور شد و تا امروز پابرجا مانده است.»

باشگاه استقلال به نقش پیشکسوتانی چون منصور پورحیدری، ایرج دانایی‌فرد و آندرانیک اسکندریان اشاره کرده و تأکید کرده است که میراث این نسل به نسل‌های بعدی منتقل شده و افتخارات و رکوردها یکی پس از دیگری رقم خورده است. از جمله آن‌ها می‌توان به یک‌ونیم سال شکست‌ناپذیری با پورحیدری و قهرمانی دوباره در آسیا اشاره کرد.

در متن باشگاه آمده است: «هویت و شناسنامه میلیون‌ها آبی‌دل امروز هشتاد ساله شد؛ از امجدیه تا آزادی، از نسل اولی‌ها تا ستارگان امروز، همه نشانی از اصالت و بزرگی استقلال است.» باشگاه استقلال در پایان این پیام خود، بر ادامه دادن این میراث و روایت آن با غرور برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

