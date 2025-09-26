سخنگوی سازمان هواداران استقلال:
صدای هواداران استقلال را به هیئت مدیره میرسانم و مشکلاتشان را پیگیری میکنم!
محمد نوری پس از انتخاب به عنوان سخنگوی سازمان هواداران استقلال، اهداف خود را برای ثبتنام هواداران، ساماندهی لیدرها و حمایت از تیم در بازیها تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، در روز های گذشته جلسه شورای سیاستگذاری سازمان هواداران استقلال با حضور دکتر علی تاجرنیا، مدیرعامل باشگاه، سعیدالله بداشتی، رئیس سازمان هواداران، مهدی صاحبدل، معاون فرهنگی و مسئولیت اجتماعی باشگاه، مدیر کانونهای مشوقین زنان و مردان و دیگر اعضای شورا برگزار شد.
در این جلسه روند ثبتنام رسمی هواداران، انسجام و هماهنگی میان گروههای مختلف، و بررسی مشکلات جامعه بزرگ هواداران مورد بحث قرار گرفت.
محمد نوری پس از انتخاب به عنوان سخنگوی سازمان هواداران در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: «ما پیشنهادی برای تشکیل جلسه با مدیرعامل دادیم و همه میدانیم هواداران صاحبان اصلی باشگاه هستند. تلاش میکنیم مشکلات و مطالبات آنها را تا حد امکان پیگیری کنیم. جلسات پیش از بازی و پس از بازی برگزار میشود و من به عنوان سخنگو انتخاب شدم تا صدای هواداران را به هیئت مدیره برسانم و مسائل مرتبط با ورزشگاه و بیرون از آن را حل کنیم.»
او درباره لیدرها گفت: «به عقیده من باید خون تازهای تزریق شود. پیشنهاد دادم از بین افرادی که پتانسیل بیشتری دارند، لیدرهای جدید انتخاب شوند تا رضایت هواداران جلب شود و بتوانند با خیال راحت بازیها را تماشا کنند. هدف ما این است که افراد عاشق استقلال و با توانایی واقعی در این بخش حضور داشته باشند.»
نوری در مورد اهمیت بازی امروز استقلال با شمسآذر تصریح کرد: «این دیدار بسیار مهم است و کسب سه امتیاز برای کاهش فشار روی کادر فنی و بازیکنان ضروری است. تیم امسال پتانسیل بالایی دارد و باید از بازیکنان جوان حمایت شود. اگر بازیکنان باتجربه اشتباه کنند، بازیکنان جوان باید جایگزین شوند و هواداران باید از آنها حمایت کنند.»
او درباره انتقادات هواداران پس از دیدار با پیکان بیان کرد: «هواداران ساپینتو را دوست دارند و طبیعی است اگر نتیجه دلخواه حاصل نشود، انتقاد کنند. اما خط قرمز ما پیراهن استقلال است و بازیکنان باید با تعصب و غیرت تمام در زمین بجنگند. امیدوارم ادامه راه بهترینها برای تیم رقم بخورد و مشکلات حل شود.»
نوری در توضیح نقش مدیرعامل باشگاه گفت: «آقای تاجرنیا با نگاه مثبت و حمایتهای عملی خود باعث شد توجه ویژهای به هواداران شود و مسائل آنها جدی گرفته شود. ایشان پیشقدم شد تا جلسات سازمان هواداران با هیئت مدیره برگزار شود و مشکلات مردم و هواداران پیگیری شود. واقعاً کارهایی که ایشان انجام دادهاند، ساده نیست؛ از تشکیل جلسات شورای سازمان هواداران گرفته تا حمایت از تیمهای مختلف ورزشی مانند بسکتبال، فوتسال، فوتبال و کشتی برای زنان و مردان، همه نشان از تعهد و نگاه مثبت ایشان دارد. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و هواداران همیشه صددرصد راضی باشند.»
محمد نوری در پایان تأکید کرد: «ما باید صدای هواداران باشیم و مشکلاتشان را رفع کنیم، بدون اینکه منت بگذاریم؛ همه تلاشمان این است که سازماندهی بهتر، زیرساختهای مناسب و حمایت کامل از تیم و بازیکنان ایجاد شود.»