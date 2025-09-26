به گزارش ایلنا، در روز های گذشته جلسه شورای سیاست‌گذاری سازمان هواداران استقلال با حضور دکتر علی تاجرنیا، مدیرعامل باشگاه، سعیدالله بداشتی، رئیس سازمان هواداران، مهدی صاحبدل، معاون فرهنگی و مسئولیت اجتماعی باشگاه، مدیر کانون‌های مشوقین زنان و مردان و دیگر اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه روند ثبت‌نام رسمی هواداران، انسجام و هماهنگی میان گروه‌های مختلف، و بررسی مشکلات جامعه بزرگ هواداران مورد بحث قرار گرفت.

محمد نوری پس از انتخاب به عنوان سخنگوی سازمان هواداران در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: «ما پیشنهادی برای تشکیل جلسه با مدیرعامل دادیم و همه می‌دانیم هواداران صاحبان اصلی باشگاه هستند. تلاش می‌کنیم مشکلات و مطالبات آن‌ها را تا حد امکان پیگیری کنیم. جلسات پیش از بازی و پس از بازی برگزار می‌شود و من به عنوان سخنگو انتخاب شدم تا صدای هواداران را به هیئت مدیره برسانم و مسائل مرتبط با ورزشگاه و بیرون از آن را حل کنیم.»

او درباره لیدرها گفت: «به عقیده من باید خون تازه‌ای تزریق شود. پیشنهاد دادم از بین افرادی که پتانسیل بیشتری دارند، لیدرهای جدید انتخاب شوند تا رضایت هواداران جلب شود و بتوانند با خیال راحت بازی‌ها را تماشا کنند. هدف ما این است که افراد عاشق استقلال و با توانایی واقعی در این بخش حضور داشته باشند.»

نوری در مورد اهمیت بازی امروز استقلال با شمس‌آذر تصریح کرد: «این دیدار بسیار مهم است و کسب سه امتیاز برای کاهش فشار روی کادر فنی و بازیکنان ضروری است. تیم امسال پتانسیل بالایی دارد و باید از بازیکنان جوان حمایت شود. اگر بازیکنان باتجربه اشتباه کنند، بازیکنان جوان باید جایگزین شوند و هواداران باید از آن‌ها حمایت کنند.»

او درباره انتقادات هواداران پس از دیدار با پیکان بیان کرد: «هواداران ساپینتو را دوست دارند و طبیعی است اگر نتیجه دلخواه حاصل نشود، انتقاد کنند. اما خط قرمز ما پیراهن استقلال است و بازیکنان باید با تعصب و غیرت تمام در زمین بجنگند. امیدوارم ادامه راه بهترین‌ها برای تیم رقم بخورد و مشکلات حل شود.»

نوری در توضیح نقش مدیرعامل باشگاه گفت: «آقای تاجرنیا با نگاه مثبت و حمایت‌های عملی خود باعث شد توجه ویژه‌ای به هواداران شود و مسائل آن‌ها جدی گرفته شود. ایشان پیشقدم شد تا جلسات سازمان هواداران با هیئت مدیره برگزار شود و مشکلات مردم و هواداران پیگیری شود. واقعاً کارهایی که ایشان انجام داده‌اند، ساده نیست؛ از تشکیل جلسات شورای سازمان هواداران گرفته تا حمایت از تیم‌های مختلف ورزشی مانند بسکتبال، فوتسال، فوتبال و کشتی برای زنان و مردان، همه نشان از تعهد و نگاه مثبت ایشان دارد. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و هواداران همیشه صددرصد راضی باشند.»

محمد نوری در پایان تأکید کرد: «ما باید صدای هواداران باشیم و مشکلاتشان را رفع کنیم، بدون اینکه منت بگذاریم؛ همه تلاشمان این است که سازماندهی بهتر، زیرساخت‌های مناسب و حمایت کامل از تیم و بازیکنان ایجاد شود.»

