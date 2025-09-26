مدافع پرافتخار استقلال در بستر بیماری

به گزارش ایلنا، ۲۱ فروردین ۱۳۴۹ روزی تاریخی برای باشگاه استقلال است؛ روزی که ستاره‌های آبی در امجدیه با غیرت و شجاعت خود نخستین افتخار آسیایی را برای ایران و استقلال رقم زدند.

در کنار ناصر حجازی، علی جباری، غلامحسین مظلومی و منصور پورحیدری، نام اکبر کارگرجم نیز به یاد ماندنی است؛ مدافعی با تعصب که سهم قابل توجهی در کسب نخستین ستاره آبی‌ها داشت.

امروز اما این مدافع پرافتخار در بستر بیماری قرار دارد؛ مردی که جوانی و زندگی‌اش را برای سربلندی استقلال صرف کرد و حال بیش از هر زمان دیگری به دعا و محبت هواداران نیاز دارد.

باشگاه استقلال در کنار هواداران وفادار خود، با انتشار پیامی برای سلامتی اکبر کارگرجم دعا کرد و از همه هواداران خواست تا برای بهبودی این پیشکسوت ارزشمند دست به دعا بردارند.

