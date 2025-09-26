اویدو ۱-۳ بارسلونا: فاصله با رئال مادرید حفظ شد

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک برای این بازی تغییرات زیادی در ترکیب تیمش اعمال کرده بود تا بازیکنانش را برای دیدار مقابل پاری‌سن‌‌ژرمن آماده نگه دارد. با این حال بازی با حملات سریع بارسلونا آغاز شد و بازیکنان این تیم بارها دروازه اوویدو را تهدید کردند. در دقیقه ۳، اولمو از پشت محوطه شش قدم شوتی زیبا زد، اما توپ کمی بالاتر از تیر دروازه رفت و فرصت نخست برای بارسلونا از دست رفت. چند دقیقه بعد، اوویدو هم خودی نشان داد و روی ارسال کازورلا، ضربه سر روندون به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۰، رافینیا با یک پاس به رشفورد، موقعیتی عالی ایجاد کرد اما اسکاندل با واکنشی فوق‌العاده توپ را دفع کرد. دقایقی بعد، رشفورد باز هم شانس خود را امتحان کرد اما باز هم اسکاندل موفق به دفع توپ شد. در دقیقه ۳۲، بارسلونا بهترین موقعیتش در نیمه اول را از دست داد. جایی که شلیک اولمو از پشت محوطه به تیرک عمودی خورد و روی ریباند هم دروازه‌بان ضربه آرائوخو را دفع کرد.

یک دقیقه بعد پاس اشتباه گارسیا که از دروازه خارج شده بود، باعث شد توپ به رینا برسد و او با یک ضربه بلند و دقیق از فاصله حدود ۴۰ متری گل اول را برای میزبان به ثمر برساند. ۱-۰ برای رئال اوویدو.

بارسا که در نیمه اول به شوک فرو رفته بود، نتوانست موقعیت دیگری خلق کند و بازنده به رختکن رفت.

در ابتدای نیمه دوم اما تیم فلیک عقب ننشست و در دقیقه ۵۶ با همکاری آرائوخو و تورس گل تساوی را به ثمر رساند. توپ از یک کرنر کوتاه به آرائوخو رسید و او توپ را به تورس رساند؛ شوت تورس توسط اسکاندل دفع شد اما اریک گارسیا موفق شد توپ را از فاصله نزدیک وارد دروازه کند تا بازی مساوی شود.

پس از این گل، بارسلونا چند موقعیت خوب داشت اما هیچکدام تبدیل به گل نشدند و بازی با نتیجه ۱-۱ باقی ماند تا اینکه در دقیقه ۷۰، دو تعویض بارسلونا همکاری بی‌نظیری داشتند. دی‌یونگ پاس عالی‌ای برای لواندوفسکی فرستاد و این مهاجم ۳۷ ساله با ضربه سر توپ را به زیر تیر زد و گل دوم را برای بارسلونا به ثمر رساند. ۲-۱ برای میهمان.

در دقیقه ۷۸، رشفورد موقعیت خوبی ساخت اما شوت لواندوفسکی از زاویه‌ای بسته توسط اسکاندل مهار شد.

بازی با همین نتیجه ادامه داشت تا اینکه در دقیقه ۸۸ ارسال رشفورد از روی نقطه کرنر به آرائوخو رسید و او با ضربه سر گل سوم را هم زد تا برد بارسلونا قطعی شود و تیم فلیک با استرس کمتری به بازی ادامه دهد. آنها با این برد ۱۶ امتیازی شدند و در رتبه دوم پشت سر رئال مادرید ۱۸ امتیازی قرار گرفتند.

