نوری: کدام الزامات در شهرقدس رعایت شده است؟/ تمام ایران از داوری ها رضایت ندارند

مدیرعامل باشگاه ملوان بندر انزلی نسبت به امکانات ورزشگاه شهدای شهر قدس اعتراض کرد و آن را مغایر با استاندارهای مدنظر فدراسیون فوتبال و AFC دانست.

به گزارش ایلنا، پژمان نوری مدیرعامل باشگاه ملوان بندر انزلی پس از تساوی این تیم مقابل پرسپولیس در میکسدزون ورزشگاه شهدای شهر قدس در جمع خبرنگاران صحبت‌هایی انجام داد. نوری اظهار داشت: موقعیت‌هایی داشتیم که به سه امتیاز برسیم، ولی نشد. مسائل داوری هم نکته داشت. نه فقط باشگاه ملوان، بلکه کل باشگاه‌های ایران به داوری و VAR اعتراض دارند. 

نوری در خصوص وضعیت ورزشگاه شهر قدس گفت:خواهش می‌کنم از رختکن‌های ورزشگاه شهر قدس فیلم بگیرید و ببینید، کدام یک از الزامات AFC اینجا رعایت شده است؟! برای فوتبال ایران این رختکن و جایگاه قشنگ نیست. 

نوری در پایان راجع به جوان‌گرایی ملوان گفت: ما دوباره به اصل خودمان و بازیکن‌سازی برمی‌گردیم. امروز هم به بازیکنی 16 ساله بازی دادیم. 

 

