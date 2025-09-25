تساوی های متوالی سوهان روح هواداران؛
شرایط نگران کننده هاشمیان: پایان نزدیک است؟
پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر برابر ملوان بندرانزلی متوقف شد و در دیداری بدون گل امتیازات خانگی را از دست داد.
به گزارش ایلنا، این چهارمین تساوی سرخپوشان در پنج هفته ابتدایی بود و با ثبت این نتیجه، رقم امتیازات از دست رفته تیم تحت هدایت وحید هاشمیان به ۸ رسید.
شاگردان هاشمیان که در سالهای اخیر با نمایش هجومی و ذهنیت برنده خود توانستهاند حریفان را تحت فشار قرار دهند، این بار در مصاف خانگی مقابل ملوان، بازی کمرمق و بدون انگیزهای ارائه کردند. برخلاف حریف خود که با فشار و انرژی بالا برای گرفتن امتیاز وارد زمین شد، پرسپولیس فرصتهای چندانی ایجاد نکرد و نشان داد که هنوز نتوانسته تعادل میان دفاع و حمله را پیدا کند. به نظر میرسد فقدان ذهنیت هجومی و ترس از ریسک در بازیهای خانگی باعث شده تیم محبوب پایتخت، از آن نیروی همیشگی خود فاصله بگیرد.
عملکرد خانگی پرسپولیس در این فصل تاکنون نگرانکننده بوده است. تیم تنها یک بار در خارج از خانه موفق به برد شده و آن هم دیدار با سپاهان بود و در چهار بازی دیگر خانگی برابر فجرسپاسی، فولاد، چادرملو و ملوان، سرخپوشان نتوانستند به برتری دست یابند و همه دیدارها با تساوی به پایان رسید. این آمار نشان میدهد که شکست طلسم ناکامی در ورزشگاه آزادی، یکی از چالشهای اصلی هاشمیان در هفتههای آینده خواهد بود.
در بخش هجومی، پرسپولیس با مشکل جدی مواجه است. تنها گلهای تیم تا اینجای فصل توسط علی علیپور به ثمر رسیده و بعد از هفته سوم، هیچ گلی وارد دروازه حریف نشده است. بازیکنانی مانند عالیشاه تلاش کردند با حرکات تکنیکی و ارسالهای عمقی، خط حمله را فعال نگه دارند، اما تیم نتوانست موقعیتهای ساخته شده را به گل تبدیل کند و این امر به کاهش انگیزه بازیکنان نیز منجر شده است.
با این حال، دروازهبان تیم، پیام نیازمند، همراه با دفاع منظم، موفق شده کلینشیتهای متعددی ثبت کند. تا پایان هفته پنجم، پرسپولیس سه بار دروازه خود را بسته نگه داشته و در کنار تیمهایی مانند ملوان، فجر و چادرملو، جزو بهترین تیمها از لحاظ تعداد گل خورده محسوب میشود. این نشان میدهد که مشکل اصلی سرخپوشان در فاز هجومی و خلق موقعیت است نه ضعف دفاعی.
با توجه به روند فعلی، پرسپولیس نیاز دارد هر چه سریعتر هماهنگی میان خطوط حمله و دفاع را بازیابی کند و در دیدارهای خانگی عملکرد هجومی بهتری ارائه دهد. بازی پیشرو برابر گلگهر، یکی از محکهای مهم سرخپوشان خواهد بود تا نشان دهند هنوز مدعی اصلی لیگ هستند و میتوانند دوباره ترس را به دل رقبا بازگردانند.