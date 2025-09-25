درخواست هاشمیان از طرفداران پرسپولیس: صبر کنید
وحید هاشمیان در کنفرانس خبری بازی ملوان به وجه مثبت تیمش در روزی که در کسب پیروزی ناکام بودند، صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان یک روز پرفشار و پراسترس دیگر را سپری کرد. تساوی بدون گل برابر ملوان سومین تساوی داخل تهران سرخپوشان بود و شرایط را برای پرسپولیس سخت کرد. هاشمیان بعد از حسرت دوباره در کسب پیروزی به سالن کنفرانس ورزشگاه شهر قدس رفت. صحبتهای سرمربی پرسپولیس را میخوانید:
*در ایجاد موقعیت گل خوب عمل کردیم
برای یک بازی هجومی و محکم آماده بودیم که به تیم حریف هم هیچ فرصتی ندهیم. خوشبختانه در ایجاد موقعیت گل به نظر من خیلی خوب عمل کردیم. فرصتهای خیلی خوبی داشتیم.
*ملوان باانگیزه مقابل پرسپولیس قرار گرفت
طبیعی است که تیمهایی که مقابل ما قرار میگیرند، انگیره خیلی زیادی دارند و قصدشان در مرحله اول گل نخوردن و استفاده از ضدحمله است. به این خاطر وقتی که از فرصتهایمان استفاده نکنیم، فرصتهایی که با سختی به وجود میآوریم، هرچه به زمان بازی پیش برویم کار سختتر میشود.
*از حامیان پرسپولیس تشکر میکنم
خواستم از حامیان تیم پرسپولیس هواداران محترم تشکر کنم بابت حمایتهای امروزشان و امیدوار هستم با تلاش بیشتر در بازیهای آینده بتوانیم دل این حامیان محترم را شاد کنیم.
*حفظ روند خوب تیم
حامیان ما هواداران پرسپولیس سرمایه این باشگاه هستند. ما همه تلاشمان را میکنیم که دلشان را شاد کنیم. نمیتوانم بگویم بازیکنان ما بد بازی کردند یا کم کاری کردند، همه تلاششان را کردند. هواداران درصد مالکیت توپ را ندیدند ولی طبیعی است وقتی شما حمله میکنید و دو سه تا موقعیت خوب به وجود میآورید. ما فقط نیمه اول موقعیت خوب نداشتیم در نیمه دوم موقعیت ایجاد کردیم با عالیشاه، علیپور و بیفوما. خود علیپور یک ضربه خیلی خوب زد و واکنش گلر هم خوب بود. به همین خاطر ما باید مراحل آخرمان هم بهتر کنیم و بتوانیم بازی خوب و مالکانهای را که انجام میدهیم منجر کنیم به گل زدن. طبیعی است در یکی از فازها وقتی مالکیت توپ دارید تیم حریف هم برنامه دارد تا بازی را در دستش بگیرد ولی میتوانم بگویم در بیشتر بازی کنترل دست ما بود.
*باید به فکر آینده این فوتبال باشیم
بازهم میگویم طرفداران تمام تیمهای بزرگ دنیا دوست دارند تیمشان هجومی بازی کند و این مختص به ایران نیست و در کشورهای دیگر هم اینطور هستند. در لیگ ایران فلسفه دفاع کردن و گل نخوردن خیلی راحتتر است. ما هیچ موقع زیر توپ نمیزنیم و گلرمان فقط در شرایط خاص پاس بلند میدهد. ما اصلا اجازه نمیدهیم بازیکنانمان وقت تلف کنند. هدف من از زمانی که آمدم ارتقای سطح کیفی پرسپولیس است و پله پله جلو میرویم اما در تیمهای بزرگ مثل پرسپولیس ارتقای کیفیت بابد با نتیجه همراه باشد که هواداران آرامش داشته باشند. ما این کار را انجام میدهیم و جلو میرویم و امیدوارم که به زودی زود علاوه بر کار دفاعی مان که خوب شده در نتیجه گیری هم موفق عمل کنیم. همیشه اینطور است که تیمهای باانگیزه از تیمهای بزرگ امتیاز میگیرند و میروند ولی باید فکر کنیم آیا فوتبالمان در آینده فوتبال ما با سبک و آموزشی که به جوانها میدهیم چه خواهد شد؟ کشورهای نزدیک ما بازیکن و مربیهای بزرگ میآورند و باید خودمان را نزدیک کنیم و فوتبال زیبا هم داشته باشیم. نتیجهگیری مهم است اما باید زیبا هم بازی کنیم.
*وقتی توپها گل نمیشود...
مسابقهای که گل ندارد، تماشاچی ناراحت خواهد شد. من تا روزی که در پرسپولیس هستم سعی میکنم کیفیت تیم را ارتقا بدهم. ما در دو بازی گذشته شانسهای خوبی داشتیم و اگر استفاده می کردیم جایگاهمان در جدول متفاوت بود و شاید همه داشتند از کیفیت پرسپولیس تعریف میکردند. ولی وقتی توپها گل نمیشود و همه چیز با نتیجه مقایسه میشود طبیعتا این صحبتها پیش میآید.
*آیا تعویض کادر فنی در هفته پنجم علاج است؟
هیچ مربیای این سوال را جواب نمیدهد. همه برای اینکه تا آخرین روز سر کارشان بمانند. امیدوارم هواداران ما صبر داشته باشند چون روزهای خوبی در راه است. ما بازیکنان خوبی مثل اوریه، کنعانی، شکاری و... را داریم که وقتی سلامت بشوند میآیند و تیم قدرتمندی داریم. ۲۵ بازی دیگر داریم ولی دیگر نباید در خانه امتیاز از دست بدهیم. بازهم خواهش میکنم که بازی ما به استادیوم آزادی برگردد و بتوانیم از ظرفیت هواداران استفاده کنیم. من مربی بهانه گیری نیستم وای زمین تختی را خودتان دیدید. وقتی ما چمن نداریم چرا فوتبال بازی میکنیم. امیدوارم به مرور زمان بچهها لیاقتشان را نشان دهند و ما هم به این منظور تلاش میکنیم.
*توقع از هاشمیان برای دادن شوک به تیم از کنار خط
تمام همکاران من، میشل اوئنینگ، کریم باقری، مهرداد خانبان و... همه تلاش خودشان را میکنند. تعویضهای ما همیشه منطقی است و خوب جواب داده است. بازیهایی که از رختکن بیرون میآییم، با روحیه و خوب بازی میکنیم. بازیکنان باتجربه و جوانهای خوبی داریم و نمیخواهیم در رختکن داد و بیداد کنیم و در کنار زمین شلوغ کنیم. بلکه ما همیشه سعی میکنیم با کارهای فنی و با کارهای تاکتیکی کارهایمان را انجام بدهیم. یک الگو به من نشان دهید که با داد و بیداد کردن نتیجه بگیرد؟
*گاهی انتظار میرود با یک صحبت روح و روان تیم برگردد.
صحبت شما درست است، خیلی تیمها این کار را میکنند و ما هم انجام میدهیم. ما در نیمه دوم حداقل دوتا شانس خیلی خوب داشتیم. علیپور و بیفوما خوب زدند و گلر آنها واکنش خوبی داشت. اگر نیمه دوم میآمدیم و ضعیف بازی میکردیم حرف شما را قبول داشتم اما ما منظم و مرتب تا دقیقه آخر بازی کردیم و سازمان و شاکله تیم به هم نمیریزد. بازیکنهای ما زحمت کشیدند و من به عنوان سرمربی مسئول نتایج هستم. ماهم سعی میکنیم بازیهای بعدی امتیازات از دست رفته داخل خانه را جبران کنیم.