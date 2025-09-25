استوری خداداد عزیزی از هواداران تراکتور: شور و همدلی تا آخرین لحظه
هواداران تراکتور، به ویژه بانوان حاضر در ورزشگاه، با لباسهای متحدالشکل و پیراهن شماره ۱۲، نود دقیقه تیم را تشویق کردند و استوری خداداد عزیزی نشاندهنده شور، هماهنگی و حمایت پرانرژی آنها برای بازی آینده مقابل الوحده است.
به گزارش ایلنا، شاگردان دراگان اسکوچیچ در دیدار برابر فجرسپاسی کنترل بازی را در دست داشتند و نمایش هجومی چشمگیری ارائه دادند، اما توپها از خط دروازه عبور نکردند و عدم تبدیل موقعیتها به گل مانع کسب سه امتیاز شد.
خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، پس از بازی با انتشار استوریای از عکس هواداران، گفت:
تیم با همان انگیزه و تلاش در هفتههای آینده نتایج بهتری خواهد گرفت. عملکرد تیم مثبت بود و ضعف گلزنی را به عنوان نقطهای برای اصلاح در تمرینات آتی در نظر داریم.
در بازی امروز، هواداران تراکتور به ویژه بانوان حاضر در ورزشگاه تا آخرین لحظه تیم را تشویق کردند و فضای پرشوری برای بازیکنان ایجاد نمودند. تصویر منتشرشده توسط خداداد عزیزی، نشاندهنده طرفدارانی است که با لباسهای متحدالشکل و پیراهن شماره دوازده، نود دقیقه شعار دادند؛ این هماهنگی نوید یک جو مثبت و پرانرژی را برای بازی آینده تراکتور مقابل الوحده میدهد.