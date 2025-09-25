خبرگزاری کار ایران
استوری خداداد عزیزی از هواداران تراکتور: شور و همدلی تا آخرین لحظه
هواداران تراکتور، به ویژه بانوان حاضر در ورزشگاه، با لباس‌های متحدالشکل و پیراهن شماره ۱۲، نود دقیقه تیم را تشویق کردند و استوری خداداد عزیزی نشان‌دهنده شور، هماهنگی و حمایت پرانرژی آنها برای بازی آینده مقابل الوحده است.

به گزارش ایلنا،  شاگردان دراگان اسکوچیچ در دیدار برابر فجرسپاسی کنترل بازی را در دست داشتند و نمایش هجومی چشمگیری ارائه دادند، اما توپ‌ها از خط دروازه عبور نکردند و عدم تبدیل موقعیت‌ها به گل مانع کسب سه امتیاز شد.

خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، پس از بازی با انتشار استوری‌ای از عکس هواداران، گفت:

تیم با همان انگیزه و تلاش در هفته‌های آینده نتایج بهتری خواهد گرفت. عملکرد تیم مثبت بود و ضعف گلزنی را به عنوان نقطه‌ای برای اصلاح در تمرینات آتی در نظر داریم.

استوری خداداد عزیزی از هواداران تراکتور: شور و همدلی تا آخرین لحظه

در بازی امروز، هواداران تراکتور به ویژه بانوان حاضر در ورزشگاه تا آخرین لحظه تیم را تشویق کردند و فضای پرشوری برای بازیکنان ایجاد نمودند. تصویر منتشرشده توسط خداداد عزیزی، نشان‌دهنده طرفدارانی است که با لباس‌های متحدالشکل و پیراهن شماره دوازده، نود دقیقه شعار دادند؛ این هماهنگی نوید یک جو مثبت و پرانرژی را برای بازی آینده تراکتور مقابل الوحده می‌دهد.

