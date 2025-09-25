حسین کعبی: فردا دیداری دشوار برابر مس رفسنجان داریم

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال خوزستان با تصمیمی غیرمنتظره، از برگزاری نشست خبری پیش از دیدار فردا مقابل مس رفسنجان خودداری کرد و در نهایت ویدیویی از حسین کعبی، مربی تیم، منتشر شد.

کعبی در این ویدیو اظهار داشت: فردا یک بازی بسیار سنگین مقابل تیم خوب مس رفسنجان پیش‌رو داریم. این تیم با هدایت آقای رسول خطیبی و بهره‌مندی از بازیکنان باکیفیت، برای کسب امتیاز به میدان خواهد آمد.

وی ادامه داد: ما خود را برای مسابقه سخت آماده کرده‌ایم. شکست برابر آلومینیوم اراک پشت سر گذاشته شده و تمام تمرکزمان روی دیدار فرداست. امیدوارم بتوانیم سه امتیاز این مسابقه را کسب کرده و جایگاهمان را در بالای جدول حفظ کنیم.

مربی استقلال خوزستان افزود: در روزهای اخیر فیلم‌های متعددی از بازی‌های مس رفسنجان بررسی کرده‌ایم. این تیم جوان، جوندار و در عین حال باتجربه است و قطعاً دیدار فردا یکی از بازی‌های دشوار خواهد بود.

کعبی در پایان گفت: امیدوارم بازیکنان با تلاش و تمرکز بالا وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند و بتوانیم سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آوریم.

انتهای پیام/