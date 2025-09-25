مازیار زارع:
نتیجه بدی مقابل پرسپولیس نگرفتیم
مازیار زارع میگوید از نتیجه تیمش برابر پرسپولیس راضی است.
به گزارش ایلنا، مازیار زارع، سرمربی ملوان روز سخت و پراسترسی را مقابل پرسپولیس سپری کرد و بعد از هیجان بازی مقابل سرخپوشان به سالن کنفرانس رفت تا درباره بازی صحبت کند.
*صحبتهای ابتدایی
عذرخواهی میکنم بابت دیروز و نیامدن به کنفرانس؛ پرواز ما تاخیر داشت و نتوانستم خدمتتان باشم. بازی در نیمه دوم بهتر شد و ما میدانستیم و کاملا برنامهریزی کرده بودیم که نیمه اول را پشت سر بگذاریم. به بچهها بارها گفتم هرچه تایم بیشتری بگذرد فضای بیشتری گیرمان میآید و میتوانیم موقعیت ایجاد کنیم. در مجموع به چیزی که میخواستیم رسیدیم. موقعیتهایی گیر اوردیم که بد نبود و پرسپولیس هم موقعیتهای نصفه ونیمه بدی نداشت. بلافاصله بعد از تک به تک ما موقعیت خوبی داشتند. فوتبال خوب و سرعت خوبی را دیدیم.
*نتیجه بدی برای ملوان نبود
نتیجه نمیتواند خیلی برای ما بد باشد. زمانی که بچههای آکادمی ما به زمین رفتند روند ما خیلی بهتر شد و موقعیتهای خوبی گیر اوردیم. در مجموع کل تیم زحمت کشیدند و حالا باید به انزلی برویم و آماده بازی سخت با خیبر بشویم.
*بازی در ورزشگاه آزادی بهتر است
مسلما بازی در آزادی بهتر است. ماهم جوانهایی داریم که آزادی را ندیدهاند و دوست دارند آنجا بازی کنم. اگر بخواهم در مورد رختکن و استادیوم صحبت کنم... بهتر است صحبت نکنم به هرحال مسئولین این استادیوم هم زحمت کشیدند. رختکن باورنکردنی بود اما چمن خوبی داشت. امیدوارم آزادی آماده بشود. پرسپولیس و استقلال آنجا را دوست دارند و زورشان آنجا بیشتر است و نمیشود کتمان کرد. ماهم دوست داریم آنجا بازی کنیم و بازی بیرون از خانه برای ما فرقی ندارد کجا باشد.
*شور و حال هواداران ملوان
هواداران ما از دقیقه یک خوب بودند. آنها هم برای تشویقشان برنامه دارند و از دقیقه ۶۰ این تشویقها شدت گرفت. آنها ما را رو به جلو هل دادند. هرچه داریم از این هواداران است. برای ما که در آن شهر کوچک زندگی میکنیم آنها یک چیز عجیب و غریب هستند. هرجای ایران میرویم آمدند.
*گلایه از بازیکنان آکادمی ملوان
من هرسال سعی کردم دو تا سه بازیکن از آکادمی بیاورم و به جوانها میدان بدهم. بیشتر از این فکر میکنم هم بازیکنها را خراب میکند و هم تیم تحت فشار میرود. اگر بتوانیم سالی دو بازیکن بیاوریم و حفظشان کنیم خوب است. متاسفانه بعضی وقتها من گله دارم گه بازیکن جوان بازی میدهیم ولی خود بازیکن علاقه به ماندن ندارد و حتی حاضر است در یک تیم دیگر ذخیره بنشیند ولی در ملوانی که چهرهاش کرده نماند. اگر بتوانیم سالی دو سه بازیکن را که بازی میدهیم حفظ کنیم، در پنج سال یک تیم کامل داریم. ما و باشگاه دوست داریم اما خودشان دوست ندارند. یادم است زمان ما که بازی میکردیم وقتی پیشنهاد میآمد دوست نداشتیم برویم اما الان میخواهند سریع از ملوان دور شوند. الان امیر کریمی، علی رمضانی و.. از آکادمی آمدهاند و بازیکنان دیگری هم هستند که به وقتش به آنها بازی میرسد و امیدوارم قدردان باشگاه باشند. مطمئنم بعضیها قدردان هستند. وظیفه ما برای تغییر نسل بازی دادن به جوانهاست. الان در الومینیوم آقای حسینی به بهترین نحو به جوانها بازی میدهد و قابل ستایش است.
*شانس آوردن مقابل ضربات بیفوما و علیپور
کیفیت علیپور و بیفوما بالاست و فوتبالیستهای خوبی هستند. ماهم موقعیتهای خوبی داشتیم. همه میدانند که علیپور فوتبالیست بسیار فوق العادهای است، هم پشت دفاع و هم پشت به دروازه. نیمه دوم باتوجه به صحبتهایی که داشتیم آنها را بهتر مهار کردیم ولی باتوجه به کیفیتی که دارمد طبیعی است موقعیت داشته باشند.