استعفای مدیرعامل فجر سپاسی پس از تساوی با تراکتور

استعفای مدیرعامل فجر سپاسی پس از تساوی با تراکتور
حسن کریمی، مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی، پس از کسب تساوی بدون گل تیمش مقابل تراکتور در تبریز، با انتشار پستی در اینستاگرام از سمت خود استعفا داد.

به گزارش ایلنا، باشگاه فجر سپاسی بعد از تساوی مهم تیمش برابر تراکتور در تبریز، با خبر استعفای حسن کریمی از مدیرعاملی مواجه شد. کریمی این خبر را در صفحه اینستاگرام خود اعلام و توضیح داد که به دلیل مسئولیت جدید، قادر به حضور تمام وقت در باشگاه نیست و به همین دلیل تصمیم به کناره‌گیری گرفته است.

او در پست خود نوشت:

خداوند منان را شاکرم که افتخار خدمت در باشگاه فجر سپاسی و توسل به پرچم مقدس حضرت رقیه (س) و حضرت ابوالفضل (ع) نصیبم شد. از حمایت اعضای هیأت مدیره، کادر فنی به رهبری آقای پیروز قربانی، غیرت بازیکنان و هواداران صمیمانه قدردانی می‌کنم. اکنون که به واسطه مسئولیت جدید نمی‌توانم تمام وقت در خدمت باشگاه باشم، تصمیم به کناره‌گیری گرفتم و آرزوی تداوم موفقیت‌های تیم محبوبم را دارم.

کریمی از ابتدای سال گذشته هدایت مدیریت باشگاه را برعهده داشت و در این مدت تیم را به لیگ برتر رساند. در فصل جاری نیز با یارگیری مناسب و پیگیری امور مدیریتی، شرایطی فراهم کرده بود که فجر سپاسی نه تنها دیدارهای خانگی خود را در شیراز برگزار کند، بلکه نتایج قابل قبولی نیز کسب نماید.

