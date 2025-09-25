سدلار: تکرار قهرمانی آسان نیست
مدافع صربستانی تراکتور پس از تساوی بدون گل برابر فجرسپاسی گفت تیمش موقعیتهای زیادی برای گلزنی داشت اما به پیروزی نرسید.
به گزارش ایلنا، الکساندر سدلار درباره دیدار برابر فجرسپاسی اظهار داشت: بازی سختی بود. ما در هر دو نیمه موقعیتهای زیادی داشتیم، اما در دقایق پایانی فجر روی ضدحمله خطرساز شد و در نهایت بازی مساوی تمام شد.
او درباره مسابقه پیشرو افزود: در دیدار بعدی در لیگ نخبگان مقابل الوحده تمام تلاشمان را میکنیم تا برنده شویم.
سدلار در خصوص اتلاف وقت فجر گفت: نمیخواهم به این موضوع بپردازم، چون داور در زمین حضور داشت و وظیفه اوست که مدیریت کند.
مدافع تراکتور درباره شرایطش در تیم بیان کرد: خیلی زود با تراکتور وفق پیدا کردم. همتیمیهای باکیفیتی دارم و فضای تیم عالی است. هنوز در ورزشگاه یادگار امام بازی نکردهام اما میدانم جو فوقالعادهای دارد.
او درباره همکاری با شجاع خلیلزاده نیز گفت: شجاع کاپیتان بزرگی است و تجربه زیادی دارد. هماهنگی خوبی با هم پیدا کردهایم.
سدلار با اشاره به اهداف تراکتور خاطرنشان کرد: تکرار قهرمانی کار آسانی نیست. باید در هر بازی سخت کار کنیم و برای پیروزی بجنگیم.
این مدافع صرب در پایان به تفاوت لیگ ایران و لالیگا اشاره کرد: تفاوتهای زیادی وجود دارد. فشار بازیها در لالیگا بسیار بالاست و سرعت مسابقات آنجا خیلی بیشتر است.