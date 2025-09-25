سدلار: تکرار قهرمانی آسان نیست

به گزارش ایلنا، الکساندر سدلار درباره دیدار برابر فجرسپاسی اظهار داشت: بازی سختی بود. ما در هر دو نیمه موقعیت‌های زیادی داشتیم، اما در دقایق پایانی فجر روی ضدحمله خطرساز شد و در نهایت بازی مساوی تمام شد.

او درباره مسابقه پیش‌رو افزود: در دیدار بعدی در لیگ نخبگان مقابل الوحده تمام تلاشمان را می‌کنیم تا برنده شویم.

سدلار در خصوص اتلاف وقت فجر گفت: نمی‌خواهم به این موضوع بپردازم، چون داور در زمین حضور داشت و وظیفه اوست که مدیریت کند.

مدافع تراکتور درباره شرایطش در تیم بیان کرد: خیلی زود با تراکتور وفق پیدا کردم. هم‌تیمی‌های باکیفیتی دارم و فضای تیم عالی است. هنوز در ورزشگاه یادگار امام بازی نکرده‌ام اما می‌دانم جو فوق‌العاده‌ای دارد.

او درباره همکاری با شجاع خلیل‌زاده نیز گفت: شجاع کاپیتان بزرگی است و تجربه زیادی دارد. هماهنگی خوبی با هم پیدا کرده‌ایم.

سدلار با اشاره به اهداف تراکتور خاطرنشان کرد: تکرار قهرمانی کار آسانی نیست. باید در هر بازی سخت کار کنیم و برای پیروزی بجنگیم.

این مدافع صرب در پایان به تفاوت لیگ ایران و لالیگا اشاره کرد: تفاوت‌های زیادی وجود دارد. فشار بازی‌ها در لالیگا بسیار بالاست و سرعت مسابقات آنجا خیلی بیشتر است.

