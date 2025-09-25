پرسپولیس ۰-۰ ملوان: نوار تساوی همچنان ادامه دارد

به گزارش ایلنا، تیم‌های پرسپولیس و ملوان بندر انزلی در چارچوب دیداری از هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19 امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید تا وحید هاشمیان همچنان در حسرت برد تیمش در بازی‌های خانگی بماند.

تنها برد این فصل پرسپولیس، در هفته دوم مقابل سپاهان در اصفهان رقم خورده و چهار دیدار دیگر سرخپوشان در تهران با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. نکته جالب دیگر در خصوص تیم هاشمیان این است که پرسپولیس در پنج هفته گذشته تنها سه گل به ثمر رسانده که نشان از عملکرد بسیار ضعیف این تیم در بخش هجومی دارد. سرخپوشان با این نتیجه 6 امتیازی شدند.

در این مسابقه پرسپولیس نتوانست عملکرد چشم‌نوازی در جریان بازی داشته باشد و چند موقعیت این تیم هم با بی دقتی مهاجمان از دست رفت. مهمترین موقعیت پرسپولیس در این بازی تک به تک بیفوما با دروازه‌بان ملوان بود که این توپ را مهاجم پرسپولیس به بدن طیبی‌پور کوبید. ملوانی‌ها هم روی ضد حمله در دو نوبت دروازه پرسپولیس را با خطر جدی تهدید کردند که عکس‌العمل‌های نیازمند دروازه این تیم را نجات داد.

ناکامی پرسپولیس در کسب پیروزی در این بازی هم باعث شد تا هواداران شعار حیا کن، رها کن را بار دیگر مانند هفته‌های اخیر علیه رضا درویش سر بدهند.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، سهیل صحرایی (70-میلاد محمدی)، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، علی علیپور، محمد خدابنده‌لو، مارکو باکیچ، امید عالیشاه و تیوی بیفوما.

ترکیب ملوان بندر انزلی: فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان (64-جعفر سلمانی)، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی (64-ماهان بهشتی)، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، عیسی آل کثیر (49-علیرضا رمضانی).

داور: امیر عرب‌براقی

اخطار: تیوی بیفوما از پرسپولیس و سامان تورانیان، دانیال ایری و قائم اسلامی خواه از ملوان

