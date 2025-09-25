اسکوچیچ: فجر ۳۰ دقیقه بازی را خواباند
سرمربی تراکتور پس از تساوی بدون گل برابر فجرسپاسی، از اتلاف وقت بازیکنان حریف به شدت انتقاد کرد و گفت تیمش با وجود حملات فراوان و تغییر سیستم، به دلیل ضعف در تصمیمات فنی و دقت شوتزنی نتوانست به گل برسد.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ پس از توقف خانگی تراکتور برابر فجرسپاسی اظهار داشت:طبیعتاً از نتیجه راضی نیستم اما از تلاش بازیکنان رضایت دارم. بازی را با ابتکار عمل آغاز کردیم و ۹۰ دقیقه حریف را تحت فشار گذاشتیم. با این حال، از تصمیمات تکنیکی بازیکنانم راضی نبودم. با وجود تغییر سیستم و فرصت کم برای تمرین، عملکرد بدی نداشتیم اما میتوانستیم موقعیتسازی بیشتری داشته باشیم.
او درباره صحنههای پایانی بازی افزود:در دقایق آخر یک موقعیت به حریف دادیم که طبیعی است. بازی نمیتواند کاملاً یکطرفه باشد، اما من قبلاً هم به بازیکنانم هشدار داده بودم.
اسکوچیچ بیشترین گلایه خود را از اتلاف وقت بازیکنان فجرسپاسی داشت:امروز تقریباً ۳۰ دقیقه از وقت بازی تلف شد. دروازهبان حریف مدام روی زمین میخوابید. مسئولان لیگ باید از ذات فوتبال محافظت کنند. اگر داوران ایرانی نمیتوانند این شرایط را مدیریت کنند، باید از آلمان داور بیاورند. سال گذشته با بیشترین گل زده قهرمان شدیم. امروز هم اگر موقعیتهایمان گل میشد، بحثی وجود نداشت. فوتبال همین است؛ گاهی با بد بازی کردن میبری و گاهی با هجومیترین نمایش، گل نمیزنی.
او با انتقاد از آمار پایین شوتزنی بازیکنانش ادامه داد:کاملاً موافقم که باید شوتهایمان در چارچوب باشد. وقتی بازی گره میخورد، باید دقت بیشتری داشته باشیم. همچنین نباید در حین حمله، اجازه ضدحمله بدهیم. بازی بعدی نزدیک است و امیدوارم در آن دیدار ضربات ما دقیقتر باشد.
اسکوچیچ در پایان درباره تغییر سیستم گفت:هر احتمالی وجود دارد و به شرایط تیم بستگی دارد. سیستم جدید بد نبود اما در ایجاد موقعیت باید بهتر عمل کنیم. این موضوع به مسئولیتپذیری بازیکنان هم مربوط است. در گلزنی باید مسئولیتپذیرتر باشیم. گاهی با شانس برنده میشویم و گاهی هم توپها وارد دروازه نمیشوند.