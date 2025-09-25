شروین بزرگ: یک امتیاز در تبریز ارزشمند است
مهاجم فجرسپاسی پس از تساوی بدون گل تیمش برابر تراکتور، این نتیجه را ارزشمند دانست و گفت میتوانستند روی ضدحملات به پیروزی برسند.
به گزارش ایلنا، شروین بزرگ پس از پایان دیدار فجرسپاسی مقابل تراکتور در هفته پنجم لیگ برتر گفت: بازی خیلی سختی بود. تراکتور تیم باکیفیت و قدرتمندی است. بچههای ما خیلی تلاش کردند و در نهایت کسب یک امتیاز در تبریز نتیجه خوبی محسوب میشود. البته میتوانستیم روی ضدحملات به برد هم برسیم اما قسمت نشد.
او درباره موقعیت خوب خود در دقایق پایانی افزود: میتوانستیم به گل برسیم، اما همان یک امتیاز هم ارزشمند است.
مهاجم فجرسپاسی در مورد شرایط تیمش و کسر سه امتیاز عنوان کرد: مدیرعامل باشگاه گفته این امتیازها برمیگردد. استادیوم ما نواقصی دارد که بعد از رفع آنها، سه امتیاز بازخواهد گشت و این حق طبیعی ماست. اگر این اتفاق بیفتد، دوباره به صدر جدول برمیگردیم.
بزرگ همچنین به انتقادها درباره وقتکشی بازیکنان تیمش واکنش نشان داد و گفت: سه بار دروازهبان ما روی زمین افتاد که واقعاً پایش درد میکرد. به جز آن فکر نمیکنم بازیکنان ما وقت تلف کرده باشند. گلرمان مصدوم بود و داور هم ۷–۸ دقیقه وقت اضافه گرفت. به نظرم مشکلی وجود نداشت.