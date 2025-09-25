به گزارش ایلنا، سعید مظفری‌زاده پس از دیدار تراکتور و فجرسپاسی در هفته پنجم لیگ برتر اظهار داشت: بچه‌های ما بازی خوبی ارائه دادند اما زمان زیادی از مسابقه تلف شد. دفاع کردن می‌تواند یک تاکتیک باشد، اما وقتی بعد از هر حمله‌ای بازی متوقف شود، دیگر از زیبایی و معنای فوتبال چیزی باقی نمی‌ماند. امروز هم شاهد همین موضوع بودیم.

او درباره وقت‌های تلف‌شده افزود: به نظر من زمان تلف‌شده کم اعلام شد، هرچند تصمیم‌گیری در اختیار داور است. باید جلوی این روند گرفته شود. اگر قرار باشد هر تیمی برای کسب امتیاز بازی را بخواباند، حق تیم‌ها ضایع و جذابیت فوتبال از بین می‌رود. این کار جوانمردانه نیست.

مدیرعامل تراکتور درباره گل مردود تیمش گفت: من از صحنه دور بودم و ندیدم، اما وی‌اِی‌آر وجود دارد و داور هم نزدیک بود. باید صحنه بررسی شود.

او درباره میزبانی آسیایی تراکتور تأکید کرد: بازی‌های آسیایی باید در یادگار امام برگزار شود و روز دوشنبه میزبان حریف‌مان در این استادیوم خواهیم بود.

مظفری‌زاده در خصوص ادامه برگزاری بازی‌های لیگ در بنیان دیزل گفت: این موضوع به اداره ورزش و جوانان مربوط است. به ما گفته‌اند از دیدار برابر الوحده، استادیوم آماده خواهد بود. امیدوارم شرایط به طور کامل فراهم شود تا همه بازی‌ها در یادگار برگزار شود.

وی درباره حضور هواداران مرد در این مسابقه توضیح داد: تقریباً ۳۰۰ نفر در استادیوم بودند که ۱۷۰ نفر از آنها هواداریارهای خودمان بودند. چون الزام لیگ، نظم‌بخشی به سکوهاست و ما بازی‌های آسیایی را پیش‌رو داریم، این حضور جنبه تمرینی داشت تا دوشنبه آماده باشند.

مدیرعامل تراکتور در واکنش به پرونده آلوز بازیکن سپاهان نیز گفت: ما هر کاری که برای احقاق حق باشگاه لازم باشد انجام می‌دهیم و پیگیری می‌کنیم. اینکه چه تصمیمی گرفته شود به نهادهای ذی‌ربط مربوط است. پرونده در جریان است و نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم، اما طبق روال قانونی پیگیری را ادامه می‌دهیم.

