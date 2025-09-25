پیروز قربانی: مقابل بهترین تیم ایران بازی کردیم
سرمربی فجرسپاسی پس از تساوی بدون گل مقابل تراکتور در تبریز، جو ورزشگاه را فوقالعاده توصیف کرد و گفت از روند کلی بازی تیمش رضایت دارد.
به گزارش ایلنا، دیدار تراکتور و فجرسپاسی در هفته پنجم لیگ برتر با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
پیروز قربانی ، سرمربی فجر، در نشست خبری پس از این مسابقه گفت: جو فوقالعادهای بود و بعد از سالها از حضور در تبریز لذت بردم. خوشحالم که در شیراز هم چنین فضایی را داریم. از همه کسانی که شرایط حضور بانوان در ورزشگاه را فراهم کردند تشکر میکنم. البته طبیعی است که تماشاگران تراکتور از نتیجه ناراحت باشند.
او درباره عملکرد تیمش توضیح داد:روند کلی بازی برای من رضایتبخش بود. طبیعتاً بالا و پایین داشتیم، نقاط قوت و ضعف دیده شد، اما از کلیت کار راضی هستم. تراکتور سبک خاصی در فوتبال دارد و ما هم با احترام به این تیم، ترکیب خود را مطابق با همان سبک چیدیم. آنها از کنارهها حمله زیادی کردند اما اجازه نفوذ به ساختار دفاعیمان را ندادیم.
قربانی در ادامه افزود:در فوتبال اروپا میگویند هنر دفاع کردن؛ تیم ما هم بلد است حمله کند و هم دفاع کند. من با توجه به شرایط بازی تصمیم میگیرم. با سفارش کسی مربی نشدهام، بلکه زحمت کشیدهام و حتی بزرگ شدن فرزندم را ندیدهام. امروز مقابل بهترین تیم ایران بازی کردیم و از تلاش شاگردانم افتخار میکنم.