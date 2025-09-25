به گزارش ایلنا، نخستین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا که از ۲۴ شهریور در اردن آغاز شده بود، امشب با قهرمانی ایران به پایان رسید.

پسران هندبال ایران که پیش‌تر با صعود به فینال، حضور خود در مسابقات جهانی را قطعی کرده بودند، در دیداری حساس و پرهیجان مقابل کره‌جنوبی، یکی از قدرت‌های سنتی قاره، با نتیجه ۲۵–۲۸ پیروز شدند تا بدون شکست و با ۸ برد پیاپی، کاپ قهرمانی را بالای سر ببرند.

بازی فینال با دفاع‌های مستحکم دو تیم آغاز شد. به‌گونه‌ای که تا دقیقه ۱۵ نتیجه روی عدد ۶–۸ متوقف مانده بود. ایران با پیدا کردن روزنه‌های نفوذ به دفاع کره توانست نیمه نخست را با برتری ۱۱–۱۳ به پایان برساند. در نیمه دوم اما کره‌جنوبی با جبران اختلاف، نتیجه را در عدد ۱۵ مساوی کرد، اما ملی‌پوشان کشورمان با تمرکز و انسجام تیمی دوباره اختلاف را افزایش دادند و در نهایت پیروزی تاریخی را رقم زدند.

این قهرمانی در حالی به دست آمد که آخرین افتخار آسیایی هندبال پسران ایران به ۱۹ سال پیش بازمی‌گشت و حالا نسل جدید با شکستن این طلسم، خود را به‌عنوان نسل طلایی هندبال ایران معرفی کرده است.

همچنین در دیدار رده‌بندی، تیم قطر موفق شد با برتری ۳۳–۲۶ مقابل بحرین عنوان سومی را به دست آورد.

