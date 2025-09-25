خبرگزاری کار ایران
بدشانسی تراکتور مقابل فجرسپاسی

بدشانسی تراکتور مقابل فجرسپاسی
تراکتور که در نیمه دوم دیدار برابر فجرسپاسی عطش فراوانی برای گلزنی داشت، در نهایت با بدشانسی بزرگ و برخورد توپ سر دوماگوی دروژدک به تیر افقی، از دستیابی به پیروزی بازماند.

به گزارش  ایلنا،  شاگردان دراگان اسکوچیچ پس از پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل برابر فجرسپاسی، نیمه دوم را با انگیزه‌ای مضاعف آغاز کردند و از همان لحظات ابتدایی به دنبال گشودن دروازه حریف بودند. فشار حملات تراکتور لحظه‌به‌لحظه بیشتر می‌شد اما سد محکم دفاع فجر و درخشش علی غلام‌زاده، دروازه‌بان این تیم، اجازه باز شدن دروازه را نداد.

علاوه بر استحکام دفاعی حریف، بدشانسی هم یار سرخ‌پوشان تبریزی نبود. در دقیقه ۸۷ روی یک ارسال از جناح راست، دوماگوی دروژدک با ضربه سر دروازه فجر را تهدید کرد اما توپ او به شکلی ناباورانه به تیرک افقی خورد تا شادی هواداران تراکتور ناتمام بماند.

دروژدک پیش‌تر در نیمه اول نیز موفق به گلزنی شده بود اما پس از بازبینی صحنه، موعود بنیادی‌فر داور مسابقه آن گل را به دلیل خطای هند در صحنه پاس گل مردود اعلام کرد.

