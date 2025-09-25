رحمتی: امیدوارم در بازی فردا داور بهترین بازیکن زمین باشد
سرمربی خیبر خرمآباد گفت که آرزو دارد در دیدار با سپاهان داور مسابقه بهترین بازیکن زمین باشد تا قضاوتی عادلانه و بیحاشیه رقم بخورد.
به گزارش ایلنا، سید مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان اصفهان از انگیزه بالای بازیکنانش و امید به حمایت هواداران سخن گفت و تأکید کرد که تیمش برای کسب سه امتیاز تلاش خواهد کرد.
وی گفت: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان درباره بازی فردا باید بگویم با یکی از پر مهرهترین تیمهای ایران روبهرو هستیم تیمی که جزو قویترینهاست همان طور که میدانید شرایط برای ما کمی سخت بوده چون در دو هفته گذشته نتوانستیم امتیاز کامل کسب کنیم و فردا هدفمان این است که از ابتدای بازی قوی و قدرتمند ظاهر شویم تا در حضور هوادارانمان سه امتیاز را به دست آوریم.
وی اضافه کرد: مطمئن باشید تمام توان و تلاش ما برای این مسابقه به کار گرفته میشود فردا همه بازیکنان در اختیار هستند خدا را شکر محروم و مصدوم نداریم تنها آقاجانپور نمیتواند تیم را همراهی کند و بقیه آماده حضور در میدان هستند.
سرمربی خیبر ادامه داد: درباره موضوع داوری هم باید اشاره کنم که هواداران نگران بودند اما انتخاب آقای حیدری به عنوان داور این بازی تا حدی آرامش به مجموعه ما برگرداند البته قصد ندارم وارد مسائل داوری شوم اما باید بگویم قضاوت تنها به پنالتی یا اخراج ختم نمیشود بلکه خطاهای کوچک و پنجاه پنجاه هم میتواند بر روند مسابقه اثر بگذارد.
رحمتی تأکید کرد: نمونهاش همین هفته قبل بود که قضاوت خوب انجام شد اما بسیاری از خطاهای وسط و کنارهها به سود فولاد گرفته شد و ابتکار عمل از ما گرفته شد این موارد شاید کمتر دیده شود اما تأثیرشان کم نیست ما حتی صحنهها را استخراج کرده بودیم اما نخواستم منتشر شود چون خودم علاقهمندم از داوران حمایت کنیم.
وی بیان کرد: خیلی دوست دارم در مسابقه فردا بهترین بازیکن زمین آقای حیدری باشد و قضاوتی رقم بخورد که هیچ بحثی باقی نگذارد این به سود فوتبال است و آرامش را به دو تیم میدهد.
سرمربی خیبر افزود: در خصوص آمادگی بازیکنان باید بگویم هر روز در کنار بچهها هستیم و شرایط لیگ را برای جوانانی که تازه به تیم اضافه شدند تشریح میکنیم تا از نظر روحی و روانی آماده شوند در بازیهای نخست توانستیم امتیازات خوبی بگیریم و این موضوع با تلاش بازیکنان و حمایت هواداران محقق شد.
رحمتی خاطرنشان کرد: من خیالم راحت است چون بازیکنان حرفهای زندگی میکنند تمرکزشان روی مسابقات است و در طول هفته تمرینات خوبی داشتند خودم هیچ دلواپسی برای این بازی بزرگ ندارم چون فوتبال را تجربه کردهام و میدانم بازیکنان ما هم برای دیدارهای حساس آمادهاند.
وی گفت: روی نقاط قوت و ضعف تیم کار کردیم و امیدواریم فردا به لطف خدا سه امتیاز را به دست آوریم همان طور که هواداران همیشه کنارمان بودند باز هم انتظار داریم نود دقیقه از تیم حمایت کنند فوتبال نشان داده تیم پرستاره لزوماً برنده نیست ما تلاشمان را برای سربلندی خیبر و خوشحالی هواداران خواهیم کرد.
سرمربی خیبر اظهار داشت: در چند هفته ابتدایی لیگ سبک بازی تیم و نتایج کسب شده توقعات را بالا برده اما باید توجه داشت سپاهان هرچند در چند دیدار اخیر نتیجه دلخواه نگرفته اما تیمی با بازیکنان باکیفیت است و همیشه خطرناک ظاهر میشود.
رحمتی ادامه داد: سپاهان سالهاست بهترین مهرههای ایران را جذب کرده و کادر فنی توانمندی داشته است کارنامه آقای نویدکیا روشن است و نمیتوان درباره تیمی با چهار یا پنج بازی قضاوت قطعی کرد این تیم حتی وقتی گفته میشود چند بازیکن ندارد باز هم ترکیبش پر از ملیپوش است.
وی تأکید کرد: نباید تصور کرد چون سپاهان در هفتههای قبل لغزش داشته فردا هم شرایط مشابه خواهد بود آنها هم به لحاظ فنی و هم تاکتیکی تیمی قدرتمند هستند و اگر از ابتدا پرفشار بازی نکنیم ممکن است تحت تأثیر آنها قرار بگیریم.
سرمربی خیبر گفت: برای تمام دقایق مسابقه فردا برنامهریزی کردهایم و امیدواریم بتوانیم در ورزشگاه خودمان روزی خوب و خاطرهانگیز برای هواداران رقم بزنیم این هدف اصلی ماست و تمام انرژی خود را برایش میگذاریم.
رحمتی در پایان اظهار امیدواری کرد: انشاءالله در کنار هواداران با انرژی مثبت و حمایت بیوقفه بتوانیم نتیجهای کسب کنیم که هم برای تیم و هم برای فوتبال لرستان افتخارآفرین باشد.