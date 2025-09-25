نویدکیا: نتوانم کار کنم می روم/ سپاهان ارث پدری من نیست

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر خیبر خرم‌آباد اظهار داشت، بازی بسیار سختی در انتظار شاگردانش خواهد بود و تأکید کرد برای کسب امتیاز به میدان خواهند رفت.

محرم نویدکیا گفت: خیلی خوشحالم که در خدمت مردم خونگرم خرم‌آباد هستیم. بازی فردا برای ما فوق‌العاده سخت و سنگین خواهد بود. متأسفانه دیدار قبلی را از دست دادیم. تیم خیبر با هدایت آقای رحمتی فوتبال بسیار خوبی ارائه کرده است، نفرات باکیفیتی در اختیار دارد و آینده روشنی پیش روی این تیم است.

«ما باید علاوه بر نمایش خوب نتیجه هم کسب کنیم.»، وی با بیان این جمله اضافه کرد: صرفاً خوب بازی کردن نمی‌تواند ما را راضی کند و باید امتیازات لازم را جمع‌آوری کنیم. امیدوارم فردا ابتدا بازی باکیفیتی انجام دهیم و سپس بتوانیم نتیجه مطلوبی بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: در هفته گذشته شایعاتی درباره تغییر کادر فنی تیم ما در رسانه‌ها مطرح شد، اما هیچ‌گونه بحثی از سوی مدیریت باشگاه مطرح نشده است. اتفاقاً روز گذشته آقای نیکفر به تمرین آمد و با بازیکنان صحبت کرد. من هم گفته بودم اگر در دو سه بازی آینده نتوانیم نتایج در خور نام سپاهان بگیریم باید با مدیریت بنشینیم و درباره آینده تصمیم بگیریم.

نویدکیا تأکید کرد: سپاهان ارث پدری من نیست که بدون نتیجه گرفتن در آن بمانم. تا وقتی بتوانم به تیم کمک کنم در خدمت باشگاه هستم، اما اگر روزی احساس کنم نمی‌توانم به تیم یاری برسانم مسلماً به جمع‌بندی مشترک با مدیریت خواهیم رسید.

وی خاطر نشان کرد: سپاهان در گذشته تجربه بازی در این ورزشگاه (تختی خرم‌آباد) را داشته است و بازیکنان ما با ورزشگاه‌های پرتماشاگر آشنا هستند. این مسئله نمی‌تواند تأثیر منفی بگذارد بلکه باعث می‌شود بازیکنان نهایت توانایی خود را نشان دهند. با این حال بازی فردا بسیار دشوار خواهد بود، زیرا هواداران خیبر با شور فراوان از تیم‌شان حمایت خواهند کرد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان یادآور شد: بازیکن محروم نداریم و امید نورافکن نیز به ترکیب بازمی‌گردد. البته چند مصدوم داریم که احتمالاً به بازی نخواهند رسید یکی دو نفر هم شرایط بهتری دارند و پزشکان تلاش می‌کنند اگر ممکن بود در این مسابقه به تیم کمک کنند.

نویدکیا خاطر نشان کرد: آنالیز تیم خیبر به طور کامل انجام شده است. هر تیمی نقاط ضعف و قوتی دارد ما هم در طول هفته تلاش کردیم ذهنیت لازم را به بازیکنان بدهیم. امیدوارم فردا ابتدا بازی خوبی ارائه کنیم و سپس نتیجه‌ای در خور به دست بیاوریم.

وی راجع به داوری دیدار تیمش مقابل خیبر خرم‌آباد گفت: در مورد داوری هیچ‌گاه صحبتی نکرده‌ام و اکنون هم چیزی برای گفتن ندارم. فقط امیدوارم داوران قضاوت خوبی داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: یکی از دلایل نتایج اخیر ما تغییرات زیاد در ترکیب تیم بود همچنین برخی بازیکنان در دقایق پایانی نقل‌وانتقالات از دست رفتند و تعدادی مصدومیت‌های سنگین داشتند. حتی بازیکن خارجی ما با آسیب جدی روبه‌رو شد و پای او در گچ رفت. با این وجود اعتقادم این است که هر بازیکنی چه جوان و چه ملی‌پوش باید کیفیت خود را نشان دهد.

نویدکیا افزود: همه این مشکلات دست به دست هم داد که کمی از شرایط ایده‌آل فاصله بگیریم، اما برای من تفاوتی میان بازیکنان وجود ندارد و هر کس آمادگی بیشتری داشته باشد باید بازی و به تیم کمک کند.

وی یادآور شد: سطح لیگ برتر امسال بالاتر رفته و دیگر تیم ضعیفی در مسابقات حضور ندارد. این مسئله برای فوتبال ایران یک نکته مثبت است و برای تیم‌های بزرگ تلنگر محسوب می‌شود که بدانند تنها با سرمایه‌گذاری موفقیت به دست نمی‌آید. فوتبال پیچیدگی‌های زیادی دارد و باید برای موفقیت به عوامل گوناگون توجه کرد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان تصریح کرد: اگر نتوانیم بازیکنان جوان خوبی پرورش دهیم آینده تیم ملی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. خوشبختانه سطح فنی بازیکنان لیگ در حال ارتقاست و این موضوع می‌تواند نویدبخش باشد.

