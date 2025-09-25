زور تراکتور به فجر نرسید!

به گزارش ایلنا، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز (پنجشنبه) با جدال تیم‌های تراکتور و فجرسپاسی در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز آغاز شد. این مسابقه در پایان با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در نیمه نخست، دوماگوی دروژدک برای تراکتور موفق به گلزنی شد اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، داور گل را مردود اعلام کرد.

شاگردان دراگان اسکوچیچ که در دو هفته گذشته با شکست دادن آلومینیوم و سپاهان به صدر جدول رسیده بودند، این بار در خانه متوقف شدند تا موقعیت صدرنشینی‌شان متزلزل شود. در آن سوی میدان، تیم پیروز قربانی با این یک امتیاز ارزشمند توانست امید خود را برای ادامه رقابت‌ها افزایش دهد.

موعود بنیادی‌فر داور این دیدار بود و در جریان مسابقه به چند بازیکن دو تیم کارت زرد نشان داد: از تراکتور شجاع خلیل‌زاده و اودیل خامروبکوف و از فجرسپاسی فرشید اسماعیلی، سینا شاه‌عباسی، میثم مرادی و علی غلام‌زاده جریمه شدند.

هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس ایران

داور وسط: موعود بنیادی‌فر، کمک داور: علیرضا ایلدروم، محمدعلیپور متقی، داور چهارم: مهرداد خسروی، ناظر: محمدرضا فلاح

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی شیری (69- تیبور هلیلوویچ)، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، دوماگوی دروژدگ و خامروبکوف (۷۹- لوژکیا)

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب فجرسپاسی:

علی غلام‌زاده، محمد آژیر، سینا شاه‌عباسی، میثم مرادی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی (۷۹- مجتبی حقدوست)، سعید زارع (69- میثم مرادی)، حسین شهابی (۷۹- امیر طاهر) و یادگار رستمی (46- شروین بزرگ)

سرمربی: پیروز قربانی

اخطارها:

تراکتور: شجاع خلیل‌زاده(25) _ اودیل خامروبکوف(27)

فجرسپاسی: فرشید اسماعیلی(25) _ سینا شاه عباسی(82) _ علی غلام زاده(89) _ میثم مرادی(4+90)

