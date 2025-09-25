ستاره تراکتوری ها در جایگاه ویژه
مهدی ترابی، ستاره تأثیرگذار تراکتور، پس از مصدومیت در دیدار برابر آلومینیوم، امروز در جایگاه VIP ورزشگاه بنیان دیزل حضور یافت و نمایش همتیمیهایش مقابل فجرسپاسی را از نزدیک تماشا کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار اخیر تراکتور برابر آلومینیوم با پیروزی پرگل شاگردان اسکوچیچ همراه شد، اما برای سرخپوشان تبریزی یک خبر ناخوشایند هم داشت. مهدی ترابی در نیمه دوم مسابقه به دلیل یک دریبل انفجاری و پرقدرت دچار کشیدگی عضله شد و زمین بازی را ترک کرد.
ترابی که نقش کلیدی در طراحی حملات تراکتور دارد، امروز در جایگاه VIP ورزشگاه بنیان دیزل حضور یافت و مسابقه تیمش برابر فجرسپاسی شیراز را از نزدیک تماشا کرد.
برای جبران غیبت این بازیکن، اسکوچیچ از دانیال اسماعیلیفر در پست ترابی استفاده کرد تا با بهرهگیری از تجربه او، ریتم تهاجمی تیم حفظ شود.
سرمربی تراکتور در نشست خبری پیش از مسابقه اعلام کرده بود که مدت دوری ترابی طولانی نخواهد بود و او به زودی تمرینات خود را از سر میگیرد تا آماده بازگشت به میادین شود.