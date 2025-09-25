به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) امسال در بیست‌ونهمین دوره مراسم جوایز خود، بهترین‌های قاره را در ۲۰ بخش گوناگون معرفی خواهد کرد. این مراسم ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) در عربستان و در مرکز فرهنگی ملک فهد ریاض برگزار می‌شود.

در بخش مردان، سه بازیکن شاخص برای عنوان بهترین بازیکن سال به رقابت می‌پردازند: عارف ایمن هناپی از مالزی که برای نخستین‌بار در تاریخ فوتبال این کشور نامزد این جایزه شده است، اکرم عفیف ستاره قطری و دارنده دو عنوان پیشین (۲۰۱۹ و ۲۰۲۳) و سالم الدوساری ملی‌پوش عربستان و برنده سال ۲۰۲۲.

در بخش زنان نیز هالی مک‌نامارا (استرالیا)، وانگ شوانگ (چین) و هانا تاکاهاشی (ژاپن) جزو نامزدهای اصلی هستند که هرکدام با عملکرد درخشان باشگاهی و ملی، شانس بالایی برای کسب این عنوان دارند.

ایران در این دوره حضوری پررنگ دارد. مهدی طارمی ، مهاجم المپیاکوس، در جمع نامزدهای بهترین بازیکن آسیایی شاغل در خارج قرار گرفته و در فوتسال نیز مسلم اولادقباد و سالار آقاپور میان سه نامزد نهایی بهترین بازیکن سال جای گرفته‌اند. از سوی دیگر، مرضیه جعفری ، سرمربی تیم بانوان خاتون بم، در بخش مربیان زن سال نامزد شده و علیرضا فغانی به همراه دو داور استرالیایی جایزه ویژه داوران AFC را دریافت خواهد کرد.

همچنین فدراسیون فوتبال ایران در میان گزینه‌های دریافت عنوان «فدراسیون سال AFC» در رده پلاتینیوم قرار دارد که نشان از جایگاه قابل توجه فوتبال ایران در سطح قاره دارد.

فهرست کامل نامزدها در جوایز AFC ریاض ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

بازیکن سال آسیا (مردان)

عارف ایمان هناپی (باشگاه جوهور دارالتعظیم – مالزی)

اکرم عفیف (باشگاه السد – قطر)

سالم الدوساری (باشگاه الهلال – عربستان سعودی)

بازیکن سال آسیا (زنان)

هالی مک‌نامارا (باشگاه ملبورن سیتی – استرالیا)

وانگ شوانگ (باشگاه ووهان جیانگدا – چین)

هانا تاکاهاشی (باشگاه اوراوا رد دیاموندز – ژاپن)

بهترین بازیکن آسیایی شاغل در خارج (مردان)

مهدی طارمی (اینتر/المپیاکوس – ایران)

تاکفوسا کوبو (رئال سوسیداد – ژاپن)

لی کانگ این (پاری‌سن‌ژرمن – کره جنوبی)

بهترین بازیکن آسیایی شاغل در خارج (زنان)

استفانی کاتلی (آرسنال – استرالیا)

مایکا هامانو (چلسی – ژاپن)

یویی هاسگاوا (منچسترسیتی – ژاپن)

بازیکن سال فوتسال آسیا

مسلم اولادقباد (گوهرزمین – ایران)

سالار آقاپور (گوهرزمین – ایران)

محمد عثمان‌موسا (جیمبی کارتاهنا – تایلند)

مربی سال آسیا (مردان)

تروور مورگان (تیم ملی زیر ۲۰ سال استرالیا)

ری سونگ هو (تیم ملی زیر ۲۰ سال زنان کره شمالی)

سونگ سونگ گوان (تیم ملی زیر ۱۷ سال زنان کره شمالی)

مربی سال آسیا (زنان)

لو کویی-هوا (باشگاه تایچونگ بلو ویله – چین تایپه)

مرضیه جعفری (باشگاه خاتون بم – ایران)

نئونگروتای سراتونگویان (کالج بی‌جی اسکالرز – تایلند)

بازیکن جوان سال آسیا (مردان)

الکس بادولاتو (باشگاه ملبورن ویکتوری – استرالیا)

حامد یوسف (باشگاه الاتحاد – عربستان سعودی)

صدرالدین خاسانوف (باشگاه بنیادکار – ازبکستان)

بازیکن جوان سال آسیا (زنان)

چوئی ایل سون (باشگاه ۴.۲۵ – کره شمالی)

جون ایل چونگ (باشگاه امنوک‌گانگ – کره شمالی)

ماناکا ماتسوکوبو (باشگاه نورث کارولینا کوریج – ژاپن)

فدراسیون سال AFC (رده پلاتینیوم)

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون فوتبال ژاپن

فدراسیون فوتبال عربستان سعودی

فدراسیون سال AFC (رده الماس)

فدراسیون فوتبال چین

فدراسیون فوتبال تایلند

فدراسیون فوتبال ویتنام

فدراسیون سال AFC (رده طلا)

فدراسیون فوتبال هنگ‌کنگ، چین

فدراسیون سال AFC (رده یاقوتی)

فدراسیون فوتبال بنگلادش

فدراسیون فوتبال گوام

فدراسیون فوتبال لائوس

انجمن منطقه‌ای سال AFC

فدراسیون فوتبال آسه‌آن

فدراسیون فوتبال شرق آسیا

فدراسیون فوتبال جنوب آسیا

جایزه رئیس AFC برای توسعه فوتبال پایه (رده طلا)

فدراسیون فوتبال چین

فدراسیون فوتبال عربستان سعودی

فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی

جایزه رئیس AFC برای توسعه فوتبال پایه (رده نقره)

فدراسیون فوتبال گوام

فدراسیون فوتبال هند

فدراسیون فوتبال مالزی

جایزه رئیس AFC برای توسعه فوتبال پایه (رده برنز)

فدراسیون فوتبال بنگلادش

فدراسیون فوتبال جزایر ماریانای شمالی

فدراسیون فوتبال ویتنام

جایزه ویژه داوران AFC

علیرضا فغانی (استرالیا)

آنتون شچتینین (استرالیا)

اشلی بیچام (استرالیا)

نکته: هر سه داور این جایزه را دریافت خواهند کرد

