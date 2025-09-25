خبرگزاری کار ایران
استقلال بدون حرف و کنفرانس به مصاف شمس آذر می‌رود!
اعضای تیم استقلال امروز راهی قزوین شدند تا فردا مقابل شمس‌آذر قرار بگیرند، اما کادر فنی این تیم نشست خبری پیش از بازی را برگزار نکرد.

به گزارش ایلنا، اعضای تیم فوتبال استقلال امروز برای برگزاری مسابقه با شمس‌آذر به قزوین سفر کردند. با این حال، برخلاف معمول، نشست خبری پیش از مسابقه آبی‌پوشان در این شهر برگزار نشد.

نماینده هیئت فوتبال استان قزوین در جمع خبرنگاران اعلام کرد که هیچ‌یک از اعضای کادرفنی استقلال در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی حضور نخواهند داشت. ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم، به دلیل محرومیت قادر به شرکت در این نشست نیست و دستیاران او نیز برخلاف بازی‌های گذشته در کنفرانس خبری حضور پیدا نخواهند کرد.

بدین ترتیب، استقلال در روزهای دشوار با سکوت رسانه‌ای به مصاف شمس‌آذر خواهد رفت.دیدار شمس‌آذر و استقلال فردا (جمعه) ساعت ۱۹ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود.

