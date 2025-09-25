به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در چارچوب مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان، به مصاف چک رفت و این بازی در نهایت با پیروزی ۳ بر یک تیم چک همراه بود تا شاگردان پیاتزا از دور رقابت‌ها کنار بروند.

ست اول: ایران ۲۵ - جمهوری چک ۲۲

تیم ملی والیبال ایران در نخستین ست از دیدار یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ برابر جمهوری چک موفق شد با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی برسد.

شاگردان پیاتزا بازی را پرقدرت آغاز کردند و با عملکرد درخشان یوسف کاظمی و دریافت‌های مطمئن مرتضی شریفی، اختلاف امتیاز را به عدد ۹ بر ۴ رساندند تا سرمربی جمهوری چک نخستین وقت استراحت را درخواست کند. پس از بازگشت، تیم حریف با سرویس‌های قدرتمند و دفاع مؤثر توانست اختلاف را کاهش دهد و در امتیاز ۱۱ دو تیم به تساوی رسیدند.

از این لحظه جدال دو تیم پایاپای دنبال شد و هر امتیاز با حملات بازیکنان دو طرف جابه‌جا شد. اما در امتیازات پایانی، سرویس‌های دقیق پوریا حسین‌خانزاده و ضربات تهاجمی مرتضی شریفی جریان مسابقه را تغییر داد و ایران را ۲۲ بر ۲۰ پیش انداخت. در ادامه نیز برتری ملی‌پوشان ایران ادامه یافت و این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران به پایان رسید.

ست دوم: ایران ۲۵ - جمهوری چک ۲۷

تیم ملی والیبال ایران در ست دوم برابر جمهوری چک با نتیجه‌ای نزدیک شکست خورد تا کار دو تیم در یک چهارم نهایی قهرمانی جهان به تساوی یک بر یک در ست‌ها کشیده شود.

این ست با شروعی قدرتمند از ایران همراه بود. سرویس‌های مؤثر مرتضی شریفی و عرشیا به‌نژاد و دفاع منسجم بازیکنان، ایران را ۴ بر ۱ پیش انداخت، اما جمهوری چک خیلی زود واکنش نشان داد و بازی در امتیاز ۴ به تساوی رسید. در ادامه ملی‌پوشان ایران بار دیگر اختلافی دو امتیازی ایجاد کردند، اما ضعف در دریافت نخست و سرویس‌های هدفمند حریف باعث شد تا چکی‌ها در امتیاز ۱۲ بر ۱۱ از ایران پیش بیفتند و پیاتزا برای تیم وقت استراحت بگیرد.

مانند ست نخست، بازی تا امتیاز ۱۹ به‌صورت پایاپای ادامه یافت. در این مقطع علی حاجی‌پور با یک آبشار تماشایی امتیاز ۲۱ را ثبت کرد تا ایران دو امتیاز جلو بیفتد و سرمربی چک ناچار به گرفتن دومین وقت استراحت شود. با این حال، تغییرات تاکتیکی سرمربی حریف در لحظات حساس نتیجه را تغییر داد. سرویس‌های پرقدرت لوکاش واسینا و مارک سوتولا جریان بازی را به سود جمهوری چک برگرداند تا این تیم در نهایت ست دوم را از آن خود کند.

ست سوم: ایران ۲۰ - جمهوری چک ۲۵

در ست سوم، تیم جمهوری چک که از پیروزی در ست دوم روحیه گرفته بود، شروع بهتری داشت و با درخشش لوکاس واسینا و پاتریک ایندرا ۹ بر ۶ از ایران پیش افتاد. با این حال، سرویس‌های دقیق حسین‌خانزاده و عرشیا به‌نژاد دو امتیاز مستقیم برای ایران به همراه داشت و بازی در امتیاز ۱۱ به تساوی کشیده شد.

ایران نتوانست از این فرصت استفاده کند و بار دیگر با درخشش ایندرا، چک اختلاف را به ۱۴ بر ۱۱ رساند. در این لحظه مرتضی شریفی جای خود را به علی حق‌پرست داد و پیش از آن نیز یوسف کاظمی با سیدعیسی ناصری تعویض شد. تغییرات انجام‌شده کمی شرایط را متعادل کرد و نتیجه به ۱۶ بر ۱۵ به سود چک رسید تا سرمربی این تیم وقت استراحت بگیرد.

ایران بار دیگر در امتیاز ۱۶ به حریف رسید، اما در ادامه با چند اشتباه در دریافت و سرویس‌های قدرتمند بازیکنان چک، اختلاف دوباره ایجاد شد و نتیجه ۱۹ بر ۱۶ به ضرر ایران رقم خورد تا سرمربی تیم، آندره‌آ پیاتزا، وقت استراحت خود را درخواست کند. پس از این وقفه، ایران اختلاف را به حداقل کاهش داد و به امتیاز ۱۹ بر ۱۸ رسید، اما ورود واسینا به خط سرویس بار دیگر شرایط را تغییر داد.

با چند دریافت ناقص و ضربات مؤثر چک، این تیم اختلاف را به ۲۳ بر ۱۸ رساند و در نهایت با همین برتری روحی و فنی، ست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به سود خود پایان داد تا یک گام دیگر به پیروزی در این مسابقه نزدیک شود.

ست چهارم: ایران ۲۱ - جمهوری چک ۲۵

در ست چهارم نیز شرایط مشابه ست سوم تکرار شد. جمهوری چک با درخشش دو ستاره خود، پاتریک ایندرا و لوکاس واسینا، خیلی زود برتری را در دست گرفت و ۶ بر ۳ و سپس ۸ بر ۵ پیش افتاد تا روبرتو پیاتزا نخستین وقت استراحت خود را درخواست کند. با این حال، جریان بازی همچنان در اختیار چک باقی ماند و این تیم فاصله را افزایش داد و نتیجه ۱۰ بر ۵ را رقم زد.

عملکرد درخشان ایندرا و واسینا ادامه داشت و امتیازگیری پی‌درپی آن‌ها باعث شد اختلاف به ۱۶ بر ۱۰ برسد تا سرمربی ایران بار دیگر ناچار به گرفتن وقت استراحت شود. پس از این وقفه، ملی‌پوشان کشورمان کمی منسجم‌تر بازی کردند و با حملات مؤثر، اختلاف را به سه امتیاز کاهش دادند. همین موضوع سرمربی چک را وادار به استفاده از وقت استراحت کرد.

اما پس از بازگشت به زمین، بازیکنان جمهوری چک بار دیگر کنترل مسابقه را در دست گرفتند. سرویس‌های هدفمند و دفاع منسجم این تیم اجازه جبران به ایران نداد و در نهایت با پیروزی ۲۵ بر ۲۱ در ست چهارم، جمهوری چک برنده بازی شد تا مانع از صعود تاریخی ایران به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان شود.

