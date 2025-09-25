سیدورف ایران را ترک کرد

به گزارش ایلنا، کلارنس سیدورف، ستاره سابق فوتبال هلند و مشاور مدیرعامل استقلال، پس از چند روز حضور در تهران امروز ایران را ترک کرد. او بلافاصله بعد از شکست سنگین استقلال برابر الوصل به تهران آمد تا از نزدیک اوضاع آبی‌پوشان را بررسی کند.

سیدورف در این مدت نه‌تنها در جلسات مدیریتی و فنی باشگاه حاضر شد، بلکه با حضور در ورزشگاه شهر قدس تماشاگر دیدار استقلال و پیکان هم بود تا شرایط تیم را در مسابقه‌ای رسمی از نزدیک زیر نظر بگیرد.

اقامت پنج‌روزه سیدورف در ایران بیشتر جنبه آسیب‌شناسی داشت. او در نشست‌های خود با مدیران و کادرفنی استقلال درباره دلایل باخت سنگین آسیایی بحث کرد و نقطه‌نظراتش را برای بهبود اوضاع تیم ارائه داد. سیدورف حتی در زمینه زیرساختی و مدیریتی نیز پیشنهادهایی مطرح کرد و تلاش داشت نقش مشاور عالی را فراتر از مسائل صرفاً فنی ایفا کند.

با این حال، سفر سیدورف امروز به پایان رسید و او ایران را ترک کرد. غیبت او در بازی هفته پنجم برابر شمس آذر به این معناست که استقلال بدون حضور مشاور خارجی‌اش باید به میدان برود.

حالا نگاه‌ها به این نکته دوخته شده که آیا توصیه‌ها و تحلیل‌های سیدورف می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر مثبتی روی عملکرد استقلال داشته باشد یا اینکه حضورش تنها یک مأموریت کوتاه‌مدت و نمادین برای عبور از بحران اخیر بوده است.

انتهای پیام/