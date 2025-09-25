به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد ساپینتو در بازی حساس این هفته استقلال برابر شمس‌آذر تغییراتی کلیدی در ترکیب تیمش اعمال کند تا هم ساختار دفاعی بهبود پیدا کند و هم در بخش هجومی کارایی بیشتری شکل بگیرد.

درون دروازه، آنتونیو آدان گزینه اصلی بازگشت به ترکیب خواهد بود. تجربه و واکنش‌های سریع این دروازه‌بان اسپانیایی می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای خط دفاعی باشد، به‌ویژه در شرایطی که استقلال در هفته‌های گذشته گل‌های مشابهی روی اشتباهات فردی دریافت کرده است.

در خط دفاعی، روزبه چشمی احتمالاً مأمور اصلی قلب خط دفاع خواهد بود؛ بازیکنی که توانایی رهبری و سازماندهی دفاع را دارد. کنار او یکی از دو مدافع، سامان فلاح یا عارف آقاسی قرار خواهد گرفت. در پست‌های کناری، صالح حردانی در سمت راست و ابوالفضل جلالی در سمت چپ حضور خواهند داشت تا علاوه بر وظایف دفاعی، با نفوذهای سریع به خط حمله نیز کمک کنند.

ترکیب میانه میدان استقلال نیز متکی بر دو هافبک دونده و جنگنده خواهد بود. اندونگ و مهران احمدی وظیفه حفظ تعادل و پوشش دفاعی را برعهده دارند؛ احمدی با دوندگی بی‌امان و اندونگ با توان فیزیکی بالا و تجربه، نقطه اتکای استقلال در نبردهای میانه زمین خواهند بود. پیش‌روی آنها، یاسر آسانی با نقش هجومی‌تر تلاش می‌کند تا همانند دیدار برابر پیکان با حرکات انفجاری و ضربات نهایی‌اش خط دفاعی حریف را به هم بریزد. در کنار او، حدادی و کوشکی با تکنیک و سرعت خود مأموریت دارند تا از کناره‌ها بازی را برای مهاجمان آماده کنند.

در خط حمله، انتخاب ساپینتو بین نازون و سحرخیزان خواهد بود. نازون مهاجمی باتجربه است که با بازی هوایی و قدرت بدنی‌اش می‌تواند مدافعان حریف را تحت فشار بگذارد، در حالی که سحرخیزان تحرک بیشتری دارد و می‌تواند با دوندگی مداوم، فضا را برای دیگر بازیکنان تهاجمی باز کند.

به طور کلی، ترکیب احتمالی استقلال نشان می‌دهد ساپینتو به دنبال ایجاد ثبات در دفاع و تنوع در حمله است. استفاده همزمان از چشمی در خط دفاع و احمدی و اندونگ در مرکز زمین می‌تواند نقطه قوت استقلال باشد. در عین حال، کیفیت آسانی و کوشکی در فاز هجومی تعیین‌کننده خواهد بود تا آبی‌ها بتوانند از این بازی حیاتی دست پر خارج شوند.

