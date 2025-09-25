خبرگزاری کار ایران
قراردادهای پرهزینه استقلال زیر ذره‌بین؛ هشدار درباره تخلفات احتمالی

جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس، با انتقاد از قراردادهای سنگین استقلال برای بازیکنان خارجی تأکید کرده برخی از این نفرات با چند برابر ارزش واقعی‌شان جذب شده‌اند؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند نشانه سوءمدیریت یا تخلفات باشد و در صورت بی‌توجهی نهادهای نظارتی، اسناد مربوطه به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، انتقاد‌ها به نحوه عقد قرارداد‌های پرهزینه در باشگاه استقلال وارد مرحله تازه‌ای شده است. جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، ازجمله افرادی است که نسبت به این روند هشدار داده و معتقد است هزینه‌های سنگین برای بازیکنانی با ارزش واقعی پایین، نه‌تنها به سود باشگاه نیست بلکه به اعتبار فوتبال ایران نیز لطمه وارد می‌کند. بر اساس اظهارات او، برخی بازیکنان خارجی با قیمتی چند برابر ارزش واقعی‌شان جذب استقلال شده‌اند؛ نمونه‌هایی که در سایت‌های معتبر جهانی حدود ۲۰۰ هزار دلار قیمتگذاری شده‌اند، اما با قرارداد‌هایی چند میلیون دلاری به خدمت گرفته شده‌اند. نتیجه چنین تصمیماتی، ناکامی‌های بزرگ در میادین و شکست‌هایی است که حساسیت و تعصب بازیکنان را زیرسؤال برده است. این نماینده سابق مجلس با اشاره به اسناد و نامه‌های موجود تأکید کرده که موضوع قرارداد‌ها باید با جدیت بررسی شود، چراکه احتمال وجود تخلفات یا سوءمدیریت در این پرونده‌ها بالاست. او هشدار داده در صورت بی‌توجهی نهاد‌های نظارتی، اسناد را به صورت عمومی منتشر خواهد کرد. اظهارات این نماینده مجلس به طور مشخص دروازه‌بان اسپانیایی استقلال (آنتونیو آدان) را هدف قرار داده است. این حاشیه‌ها بار دیگر بحث شفافیت مالی و لزوم پاسخگویی مدیران ورزشی را به میان آورده و استقلال را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است.

 

