مهره پنهان استقلال برای جدال با شمسآذر
در حالی که دبل یاسر آسانی مقابل پیکان تیتر اول رسانهها شد، نمایش تأثیرگذار مهران احمدی در میانه میدان کمتر دیده شد؛ بازیکنی که با دوندگی و نظم تاکتیکی تحسین ساپینتو را برانگیخت و حالا به احتمال فراوان در ترکیب اصلی استقلال برابر شمسآذر نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار استقلال برابر پیکان بیش از هر چیز تحت تأثیر درخشش یاسر آسانی قرار گرفت. مهاجم آلبانیایی آبیها با دبل دیدنیاش به تنهایی دو بار دروازه حریف را باز کرد و نام خود را در کانون توجه رسانهها و هواداران قرار داد. اما در سایه این نمایش درخشان، مهران احمدی نیز یکی از بهترین بازیکنان استقلال بود؛ بازیکنی که عملکردش کمتر دیده شد اما تأثیر فراوانی در نتیجه نهایی داشت.
احمدی در آن مسابقه با دوندگی بیامان، پوشش مناسب در خط میانی و مسئولیتپذیری مثالزدنی، یکی از ارکان اصلی استقلال محسوب میشد. او علاوه بر اجرای کامل وظایف دفاعی و حفظ تعادل تیم در میانه میدان، بارها در حملات نیز شرکت کرد و با پاسهای دقیق خود نقش مؤثری در شکلگیری موقعیتهای خطرناک ایفا نمود. همین نمایش باعث شد ساپینتو نگاه ویژهای به او پیدا کند و حالا در آستانه جدال با شمسآذر قزوین، خبرها حکایت از حضور دوباره احمدی در ترکیب اصلی دارند.
کادر فنی استقلال از عملکرد احمدی در بازی با پیکان بسیار راضی است و او را نمونهای از بازیکنی میدانند که نهتنها به تاکتیکهای سرمربی پایبند است بلکه در طول مسابقه کمترین خطا را مرتکب میشود. این موضوع میتواند در جدال حساس پیش رو برگ برندهای مهم برای استقلال باشد.
احتمال زیادی وجود دارد که احمدی ۹۰ دقیقه کامل مقابل شمسآذر به میدان برود. بازیکنی که شاید در سایه گلزنان مطرح تیم قرار داشته باشد، اما با تلاش و نظم تاکتیکی خود جایگاهی ویژه در ذهن کادر فنی پیدا کرده است. استقلالیها امیدوارند که احمدی با تکرار نمایش اخیرش، تیم را در مسیر پیروزی نگه دارد و این بار توجهها بیش از گذشته به نقش تأثیرگذارش جلب شود.