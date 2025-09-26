کپی ساپینتو از کارلوس کی روش برابر شمس آذر قزوین
کاپیتان استقلال که در دوره سرمربیگری کارلوس کی روش در تیم ملی به عنوان یک مدافع در تراز جهانی از سوی وی یاد میشد، برابر شمس آذر به قلب دفاعی آبیها بازخواهد گشت.
به گزارش ایلنا، ساپینتو امیدوار است با این تغییر ثبات از دسترفته به ساختار دفاعی تیم بازگردد، هرچند انتقال چشمی از میانه میدان میتواند بخشی از قدرت هافبکهای آبیها را کاهش دهد.
روزبه چشمی، بازیکنی که قابلیت بازی در چند پست را دارد، به احتمال زیاد در دیدار حساس مقابل شمسآذر در قلب خط دفاعی آبیپوشان به میدان خواهد رفت. شنیدهها حاکی است ساپینتو قصد دارد از چشمی بهعنوان مهره ثابت دفاع میانی استفاده کند و گزینه اصلی او برای شراکت در این پست سامان فلاح است. با این حال، احتمال حضور یکی از مدافعان قبلی تیم مانند عارف آقاسی یا آرمین سهرابیان هم وجود دارد؛ هر چند عملکرد پرنوسان این بازیکنان باعث تردید کادر فنی شده است.
آنچه مسلم است، ساپینتو تصمیم گرفته در خط دفاع تغییر ایجاد کند و چشمی را بهعنوان وزنهای مطمئن در این منطقه به کار گیرد. استقلال در شش بازی اخیر خود با مدافعان تخصصی نتوانسته ثبات لازم را نشان دهد و اشتباهات فردی بارها باعث از دست رفتن امتیاز شده است. حالا نگاهها به چشمی دوخته شده تا شاید بتواند آرامش و انسجام لازم را به ساختار دفاعی تیم بازگرداند.
البته این جابهجایی یک پیامد منفی هم دارد؛ چرا که استقلال با انتقال چشمی از میانه میدان، بخشی از قدرت و استحکام خط هافبک خود را از دست خواهد داد. حضور او در میانه زمین همواره به آبیها کمک کرده بود تا برتری نسبی تاکتیکی خود را حفظ کنند. اکنون ساپینتو باید میان ثبات دفاعی و انسجام خط میانی تعادل برقرار کند.
با این حال، تجربه و تواناییهای چشمی میتواند استقلال را در شرایط بحرانی فعلی نجات دهد. هواداران امیدوارند که این تغییر مهم نتیجهبخش باشد و خط دفاع استقلال پس از هفتهها ناکامی، سر و سامان پیدا کند.