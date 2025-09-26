فرصت حیاتی ساپینتو؛
استقلال به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی برابر شمسآذر
استقلال در هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزادگان میهمان شمسآذر قزوین است؛ دیداری که برای آبیها حکم یک بازی سرنوشتساز دارد.
به گزارش ایلنا، شاگردان ساپینتو با ۵ امتیاز در رده هشتم جدول نیاز مبرم به برد دارند و هرگونه لغزش میتواند فشارها بر کادرفنی را افزایش دهد، در حالی که شمسآذر قعرنشین با خط حمله پرگل خود میتواند دردسرساز شود.
در هفته پنجم لیگ برتر، استقلال در ورزشگاه ۱۵هزار نفری سردار آزادگان به مصاف شمسآذر قزوین میرود. این بازی برای هر دو تیم اهمیت دارد، اما برای استقلال از اهمیت حیاتی برخوردار است. شاگردان ساپینتو که تاکنون چهار بازی انجام دادهاند، تنها ۵ امتیاز کسب کرده و با جایگاه هشتم جدول مواجه هستند. عملکرد نهچندان مطلوب آبیها در شروع فصل فشار زیادی بر کادر فنی وارد کرده و حالا این دیدار فرصتی است تا استقلال دومین برد خود در فصل بیست و پنجم لیگ برتر را به دست آورد و وضعیتش در جدول سر و سامان پیدا کند.
در طرف مقابل، شمسآذر قزوین تنها با یک امتیاز در قعر جدول قرار دارد و هنوز نتوانسته نتایج لازم را کسب کند. با این حال، نکته مهم درباره این تیم، قدرت هجومی آن است. شمسآذر با 6 گل زده یکی از تیمهای با بهترین آمار گلزنی لیگ است و در کنار استقلال و تراکتور، در میان تیمهای برتر از نظر توان حمله قرار دارد. این نشان میدهد که شاگردان ساپینتو باید در طول ۹۰ دقیقه تمرکز کامل داشته باشند تا در مقابل حملات سریع و موقعیتساز حریف غافلگیر نشوند.
درعین حال ضعف دفاعی شمسآذر نیز میتواند برگ برندهای برای استقلال باشد. تیمی که بتواند از اشتباهات دفاعی حریف بهرهبرداری کند و فرصتها را به گل تبدیل کند، شانس بالایی برای برد خواهد داشت. استفاده از بازیکنان کلیدی مانند یاسر آسانی، مهران احمدی و الحدادی میتواند در ایجاد تعادل دفاعی و تهاجمی مؤثر باشد. استقلال باید با هوش تاکتیکی بالا و کنترل توپ در میانه میدان، بازی را مدیریت کند و با کمترین اشتباه، از نقاط ضعف حریف بهره ببرد. باید از این موضوع نیز غافل نبود که استقلال نیز در خط دفاع وضعیت مناسبی ندارد وعیناً مانند شمسآذر 6 گل دریافت کرده است. تنها وجه تمایز دو تیم در واقع تعداد امتیازاتی است که تا به امروز دریافت کردهاند وگرنه در تعداد گل زده و گل خورده یکسانند.
نکته دیگر اهمیت روانی بازی است. استقلال در بازی بعدی خود در لیگ قهرمانان آسیا مقابل المحرق بحرین قرار میگیرد و کسب سه امتیاز این دیدار علاوه بر تثبیت جایگاه تیم در لیگ، اعتمادبهنفس لازم برای رقابت آسیایی را به بازیکنان منتقل میکند. این بازی یک فرصت طلایی است تا تیم روحیه خود را بازگرداند و روند ضعیف هفتههای گذشته را جبران کند.
برای ساپینتو، این دیدار حکم محک جدی دارد. ادامه ناکامیها ممکن است باعث شود هیأت مدیره استقلال از حمایت کامل او فاصله بگیرد و موقعیتش در این باشگاه به خطر بیفتد. بنابراین سرمربی باید با اتخاذ ترکیب مناسب، برنامه تاکتیکی دقیق و مدیریت هوشمندانه بازی، تیم را به برتری برساند. هرگونه اشتباه یا سهلانگاری میتواند پیامدهای جدی داشته باشد و فرصت بازگشت به روند پیروزی را محدود کند.
استقلال برای موفقیت در این دیدار نیازمند ترکیبی از دقت تاکتیکی، بهرهبرداری از نقاط ضعف حریف و استفاده مؤثر از فرصتهاست. بازیکنان استقلال باید کنترل بازی را در میانه میدان حفظ کنند و از موقعیتهای هجومی نهایت استفاده را ببرند. خط دفاع آبیها که اشتباهات مکرری داشته نیز باید هوشیار عمل کند و از باز شدن فضاهای خطرناک جلوگیری نماید. حضور بازیکنان باتجربه و مسئولیتپذیر مانند چشمی میتواند در ایجاد ثبات و هماهنگی تیم نقش کلیدی ایفا کند.
بهطور کلی، این بازی فرصتی طلایی برای استقلال است تا با کسب سه امتیاز، روند نزولی اخیر را متوقف کند و روحیه تیم را بازگرداند. پیروزی در مقابل شمسآذر میتواند تعادل تیم را به لیگ و آسیا منتقل کند و نشان دهد که استقلال هنوز مدعی اصلی فصل است. ساپینتو و شاگردانش باید از این فرصت نهایت بهره را ببرند، زیرا شکست یا کسب نتیجه ضعیف در این بازی میتواند فشارها را افزایش دهد و آینده سرمربی را در استقلال پیچیده کند. هواداران انتظار دارند تیم با تمرکز، انگیزه و نمایش هجومی و هوشمندانه، پیروز میدان شود و جایگاه خود در جدول را تثبیت کند.