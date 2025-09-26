امباپه با دو گل مقابل لوانته از زیدان پیشی گرفت

خبرگزاری کار ایران
کیلیان امباپه با زدن دو گل در پیروزی ۴ بر یک رئال مادرید برابر لوانته، شمار گل‌های خود در لالیگا را به ۳۸ رساند و از رکورد زین‌الدین زیدان و ایسکو عبور کرد؛ ستاره فرانسوی حالا پس از کریم بنزما در رتبه دوم گلزنان فرانسوی تاریخ رئال قرار دارد.

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه توانست با زدن دو گل به لوانته از رکورد گلزنی زین‌الدین زیدان پیشی بگیرد. پیروزی‌های پیاپی رئال مادرید در لالیگا ادامه دارد. رئال در هفته ششم لالیگا توانست با نتیجه ۴بریک لوانته را شکست دهد تا ششمین پیروزی پیاپی خود را به دست آورد و جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی مستحکم‌تر کند.

کیلیان امباپه، مهاجم رئال مادرید، در پیروزی ۴بریک مقابل لوانته، دو گل به ثمر رساند. این بازیکن ۲۶ساله فرانسوی اکنون ۳۸گل در لالیگا به ثمر رسانده است.

با این دستاورد، او از زین‌الدین زیدان و ایسکو که هر دو ۳۷گل زده‌اند، پیشی گرفت و در رتبه چهل‌ودوم تاریخ باشگاه قرار گرفت و با لوئیس فیگو و داور شوکر هم‌رده شد. کریستیانو رونالدو با ۳۱۱گل رکورددار گلزنی در تاریخ رئال‌مادرید است.

در میان بازیکنان فرانسوی که برای تیم مادریدی بازی کرده‌اند، امباپه اکنون از نظر گلزنی در لیگ اسپانیا در رتبه دوم قرار دارد. کریم بنزما با ۲۳۸گل رکورددار است.

 

